Brasil: murió una mujer correntina en un choque frontal y sus hijas luchan por su vida

Una familia oriunda de la provincia de Corrientes protagonizó un violento choque frontal en la ruta BR-282 , a la altura de la localidad de Rancho Quemado , en el sur de Brasil , en el que falleció una mujer y dejó tres heridos de gravedad.

La víctima fatal, identificada como Mayra Eliana Cardozo (39) , murió de forma instantánea. Su pareja, Pedro Sebastián Fader , debió ser rescatado por los bomberos tras quedar atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo y fue trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario hacia el hospital más cercano.

La mayor preocupación de los médicos y allegados se centra en las hijas de la pareja, de 15 y 17 años , quienes viajaban en el asiento trasero del Toyota Corolla blanco al momento de la colisión. Ambas sufrieron traumatismos graves, fracturas múltiples y lesiones craneales.

Según los últimos reportes médicos desde el estado de Santa Catarina, las menores permanecen en terapia intensiva con pronóstico reservado .

El siniestro ocurrió el sábado por la tarde cuando, por causas que la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil aún investiga, el auto de la familia argentina chocó de frente contra un vehículo de matrícula local . Tras el impacto, el Toyota salió despedido hacia la banquina, quedando destruido contra un muro de piedras.

El operativo de emergencia fue masivo: incluyó cuatro ambulancias, varias dotaciones de bomberos y el despliegue aéreo. El tránsito en la ruta permaneció interrumpido durante varias horas para facilitar las tareas de rescate y las pericias accidentológicas.

La noticia generó una profunda tristeza en la capital de Corrientes y en Paso de la Patria, de donde es originaria la familia. A través de las redes sociales, amigos y vecinos iniciaron cadenas de oración pidiendo por el milagro de la recuperación de las adolescentes.

Por su parte, el Consulado argentino en Florianópolis y el gobierno de Corrientes informaron que ya se encuentran brindando asistencia técnica y legal a los familiares. Ahora trabajan en los trámites para la repatriación del cuerpo de Mayra y el acompañamiento de Fader y sus hijas, quienes deberán permanecer en Brasil hasta que su estado de salud permita un eventual traslado a la Argentina.