4 de mayo de 2026 - 14:34

Impactante: se estrelló una avioneta contra un edificio en Brasil y causó al menos dos muertes

El accidente aéreo se produjo contra un edificio residencial, en Belo Horizonte. Tres personas fueron trasladadas con heridas severas, mientras que el piloto y un pasajero fallecieron en el acto.

Impactante accidente aéreo en Brasil.

Impactante accidente aéreo en Brasil.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un grave accidente aéreo sacudió a la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, donde una avioneta se estrelló contra un edificio residencial y provocó la muerte de al menos dos personas, además de dejar varios heridos. El trágico momento quedó registrado en video y publicado en redes sociales, donde conmocionó a todos.

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La aeronave había partido desde el Aeropuerto de Pampulha este lunes temprano y, a los pocos minutos de vuelo, el piloto reportó fallas técnicas antes de perder el control.

Según informaron autoridades locales, el impacto se produjo en el barrio Silveira, cuando el avión colisionó entre el tercer y cuarto piso del edificio, específicamente en la zona de la caja de escaleras. Esto evitó una tragedia aún mayor en los departamentos ocupados.

Impactante video del accidente aéreo

El piloto murió en el lugar junto a uno de los pasajeros, mientras que otros tres ocupantes fueron rescatados con heridas severas y trasladados a centros de salud.

Bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en la zona para controlar incendios, asistir a los sobrevivientes y asegurar el edificio afectado.

Las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación, mientras el episodio generó fuerte conmoción en Brasil por la magnitud del impacto y los riesgos para residentes urbanos.

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