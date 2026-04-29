Escándalo en Brasil: detuvieron a un hincha de Boca por gestos racistas, pero no al de Cruzeiro

Un hincha de Boca fue detenido este martes en el estadio Mineirão , en Belo Horizonte , tras realizar gestos racistas contra simpatizantes de Cruzeiro durante el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El episodio ocurrió en medio de un clima tenso tanto dentro como fuera del campo de juego. Mientras las hinchadas intercambiaban insultos desde las tribunas, el partido también terminó envuelto en polémica tras una pelea entre los jugadores de ambos equipos luego del pitazo final.

Según se pudo observar en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el simpatizante xeneize, que vestía una camiseta amarilla con el logo de Boca, realizó gestos hacia la parcialidad local, aparentemente señalando el color de su piel en un claro acto de discriminación racial.

De acuerdo a lo informado por medios brasileños, un guardia de seguridad identificó al agresor y dio aviso a la Policía Militar, que procedió a su detención en el propio estadio. Posteriormente, el hincha fue trasladado a una comisaría, donde se le radicó una denuncia formal tras la finalización del partido.

El hecho reaviva la preocupación por los actos de racismo en el fútbol sudamericano. Meses atrás, un caso similar tuvo como protagonista a la abogada argentina Agostina Páez, quien fue detenida en Río de Janeiro y enfrentó cargos ante la Justicia brasileña por conductas discriminatorias.

No obstante, los incidentes no fueron unilaterales. También circularon imágenes en redes sociales en las que un hincha de Cruzeiro se burla de los fanáticos de Boca exhibiendo un billete argentino, en alusión al valor de la moneda, además de realizar gestos obscenos e insultos hacia la tribuna visitante.

Por este último caso no se reportó ninguna sanción ni detención.

Embed En el Mineirão, un hincha de Boca fue detenido por la Policía Militar tras gesto racista dirigido a los hinchas del Cruzeiro.



Pero acá vemos los mismos hinchas de Cruzeiro haciendo gestos racistas y rompiendo billetes a los hinchas de Boca. pic.twitter.com/kiLnZJMyzo — Kuke (@Kuke_bj) April 29, 2026

Embed ❌Era obvio, siempre detienen al que reacciona, NUNCA al que PROVOCA, son provocadores y eso buscaron. ¿La @CONMEBOL seguirá mirando para otro lado en vez de CASTIGAR a los brasileños que se burlan de la economía argentina y de la pobreza de la gente? pic.twitter.com/jIPdVoie6k https://t.co/8BkfHZioXS — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 29, 2026

La fuerte acusación de Úbeda tras el escandaloso final en el Brasil: “El árbitro condicionó mucho a Boca”

Claudio Úbeda brindó una conferencia de prensa tras la derrota en Brasil y fue tajante al analizar el desempeño de la terna arbitral durante el desarrollo del partido: “El árbitro condicionó mucho a Boca”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el técnico de Boca opinó sobre la expulsión de Adam Bareiro durante el primer tiempo: “Nosotros vimos que no había sido para nada sancionable. El árbitro decide sacar la segunda tarjeta amarilla y, cuando vemos la imagen detenida, ni siquiera hace un gesto de intentar pegar un golpe ni mucho menos.”

Respecto a los incidentes que marcaron el desenlace del compromiso, donde se produjeron empujones y discusiones entre ambos planteles, Úbeda evitó cuestionar la conducta de sus dirigidos. El técnico entendió que el desborde emocional fue una consecuencia directa de las provocaciones de los futbolistas del equipo de Belo Horizonte: “Es una reacción lógica cuando el rival te carga”.

Por último, el entrenador argentino dejó a la vista su malestar por el resultado, pese al planteo táctico realizado en inferioridad numérica: “Me da mucha bronca perder este tipo de partidos; los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo y habíamos hecho un planteo inteligente. Ellos llegaron en el gol y en alguna aproximación más, no mucho más que eso.”