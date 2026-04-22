No es Chile ni Brasil: el nuevo destino favorito de los argentinos para comprar productos al mejor precio

El mapa de viajes de los argentinos comienza a cambiar con la aparición de destinos que crecen sin demasiado ruido pero con datos que respaldan su avance. Asunción se posiciona como una de las ciudades con mayor proyección de cara al fin de semana largo del 1° de mayo.

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La capital paraguaya atrae a viajeros argentinos que buscan una escapada breve, accesible y eficiente. El interés se explica por una combinación de precios competitivos, buena conectividad aérea y una propuesta turística que se consolida en pocos días. Paquetes de dos noches con vuelo y alojamiento en hoteles cuatro estrellas parten desde los $543.707 por persona , lo que la ubica dentro de un rango viable para viajes de dos o tres jornadas.

Uno de los principales motores del crecimiento de Asunción es el turismo de compras . La ciudad concentra centros comerciales modernos con una amplia oferta de productos, lo que permite resolver gran parte del recorrido en poco tiempo. Esta característica resulta clave para quienes viajan por pocos días y buscan maximizar cada jornada.

Espacios como el Paseo La Galería y el Shopping del Sol reúnen marcas internacionales, locales gastronómicos y propuestas de ocio que completan la experiencia. La cercanía entre estos puntos facilita la planificación y reduce los tiempos de traslado, un factor valorado por quienes priorizan la practicidad.

Argentinos de compras en Chile Gentileza / Bloomberg

Más allá de los precios

Aunque el atractivo económico funciona como puerta de entrada, la ciudad amplía su propuesta con una combinación de cultura, historia y gastronomía.

El contraste urbano forma parte de su identidad. Por un lado, sectores modernos con edificios vidriados, rooftops y actividad nocturna. Por otro, un casco histórico que conserva construcciones del siglo XIX y espacios emblemáticos.

Un recorrido con historia

El circuito cultural incluye puntos que reflejan el pasado de la ciudad como eje de expansión colonial en América. Conocida como la “Madre de Ciudades”, Asunción mantiene ese legado en distintos espacios urbanos.

Entre los sitios más representativos aparece el Palacio de López, sede del Poder Ejecutivo y uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos. A pocos metros, el Panteón Nacional de los Héroes y la Catedral Metropolitana condensan parte de la historia y la identidad local dentro del centro histórico.

Compras en Chile

Conectividad y nuevas formas de viajar

Detrás del crecimiento también se observa un cambio estructural en la forma de viajar. La expansión de aerolíneas low cost y el aumento de frecuencias permiten acceder a destinos regionales con mayor facilidad.