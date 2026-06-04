Solo 5 de cada 100 argentinos considera a la educación como el problema más importante del país

Un nuevo informe reveló una distancia muy grande entre lo que pasa en las aulas y las prioridades de los ciudadanos de Argentina . Las cifras son contundentes: sólo el 5% de los argentinos considera a la educación como el problema más importante del país .

Los datos se desprenden de un estudio realizado por el observatorio Argentinos por la Educación y los resultados muestran que la enseñanza ocupa un lugar menor en la atención de los argentinos en comparación a otras problemáticas.

Vuelta a clases en Mendoza. | Imagen ilustrativa - Ignacio Blanco / Los Andes

La lista de inquietudes locales está liderada por la economía , las crisis políticas , el desempleo y la inseguridad .

Para los argentinos encuestados, la preocupación por la educación está por debajo de otras problemáticas .

La educación ocupa el séptimo lugar dentro del ranking, que está encabezado por la economía, la política, el desempleo, la delincuencia, la corrupción y otros factores.

“Aunque la educación es reconocida como una llave para un futuro mejor, ocupa un lugar relativamente secundario entre las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos ante otras urgencias sociales y económicas”, remarcó el investigador del CONICET y vicerrector de Investigación del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), Santiago Poy.

EDU3 Ranking de problemas señalados como principales en Argentina en los años 2004, 2015 y 2024. ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

Un fenómeno regional

La falta de interés por la educación no es un fenómeno únicamente argentino. Según la edición de Latinobarómetro del 2024 (un estudio de opinión pública realizado a 18 países de América Latina), en la región latinoamericana el índice promedio es de 3,4%.

La educación aparece entre los primeros cinco problemas principales solo en Brasil y Uruguay. En Brasil el 10% de los encuestados cree que la enseñanza es el problema central del país (ubicando el tema en un tercer puesto), mientras que en Uruguay la cifra alcanza el 8% y pone a la problemática en un cuarto puesto a nivel país.

Por otro lado, la lista a nivel regional está encabezada por la inseguridad con un 19,1%, seguida de los problemas económicos con un 18,1%.

EDU1 Ranking de problemas señalados como principal en cada país en el 2024. ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

La preocupación argentina por la educación a lo largo del tiempo

A pesar de que el número de argentinos que ponen a la problemática en un lugar central no es alto, tuvo fluctuaciones a lo largo de 20 años.

El informe analiza la percepción de los argentinos desde el 2004 al 2024. Los resultados reflejan las subas y bajas en la preocupación por la educación.

Los picos de menor interés fueron en el 2016 y el 2020, donde los resultados indicaron números cercanos al 3%.

Por otro lado, los años de mayor interés fueron el 2006 y el 2011, cuando el número llegó a un 9%.

A partir de la post pandemia, la preocupación social comenzó a registrar una leve recuperación. Este proceso de crecimiento lento y sostenido llevó a alcanzar el 5% registrado en 2024.

EDU4 Proporción de personas que señala a la educación como el principal problema del país en Argentina. ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

Brechas generacionales, socioeconómicas y de género

El informe detectó variaciones significativas según los segmentos sociodemográficos.

Las mujeres expresaron un nivel de preocupación del 7%, un número más elevado que el de los hombres, que indicaron un 6%.

Por otro lado, el interés por la agenda educativa se incrementa entre los sectores de nivel socioeconómico más altos. Las clases altas indicaron que el 8% creía que la educación era un problema central, mientras que las clases bajas indicaron un 6%.

Además, la brecha generacional también se hizo notar. El segmento de personas de 26 a 40 años muestran los números más altos de preocupación (el 7%), frente a un descenso indicado por los mayores de 61 años (el 4%).

EDU5 Proporción de personas que señala a la educación como el principal problema del país, por sub-grupo (género, nivel socioeconómico y rango etario) en Argentina. ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

Satisfacción de las políticas educativas

Además, el informe de Argentinos por la Educación incorpora datos sobre la percepción social de la política educativa entre el 2018 y 2026.

Los resultados indican niveles de aprobación bajos y fluctuantes. Durante la mayor parte del período analizado, el nivel de satisfacción ciudadana con las políticas públicas para el área educativa se balanceó entre el 20% y el 35%.

EDU6 Evolución del nivel de satisfacción sobre la política educativa del gobierno nacional, por mes y año. 2018-2026. ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

El mayor nivel de conformidad se observó entre fines de 2019 y comienzos de 2020, cuando casi llegó al 45% de opiniones positivas. Sin embargo, en el transcurso de 2022 el índice cayó al 20%. En marzo de 2026 se posicionó en 28%.