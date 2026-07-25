Miles de mendocinos celebraron al Santo Patrono Santiago en una jornada de fe, tradición y esperanza

En una jornada agradable en el centro de Mendoza , miles de mendocinos y turistas se reunieron en la Peatonal Sarmiento para honrar al Santo Patrono Santiago, como cada 25 de julio. La celebración combinó la devoción religiosa con atractivos gastronómicos y espectáculos culturales, reafirmando una vez más una de las tradiciones más profundas de la identidad provincial.

Quién fue Santiago Apóstol, por qué es Patrono de Mendoza, el mito de los temblores y actividades en su honor

A las 11:30, la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás se vistió de flores para la celebración de la Santa Misa en honor a Santiago Apóstol. Con la imagen del Santo presidiendo la ceremonia, cientos de fieles siguieron la celebración tanto desde el interior del templo como desde sus alrededores.

Mientras tanto, las calles se llenaron de música y color con la presentación de diferentes espectáctulos musicales. Como es costumbre, la cultura española estuvo muy presente con diferentes números artísticos de la mano de agrupaciones locales.

El escenario instalado a metros de la parroquia concentró la atención de los presentes con música y bailes tradicionales del país europeo y que antecedieron la salida de la imagen de Santiago Apóstol.

Como no podía faltar, los presentes pudieron disfrutar de la tradicional paella, además de carne a la olla y empanadas que se ofrecían en las puertas del templo. Los tickets para probar las comidas se podían adquirir dentro de la Parroquia, junto con bebidas para acompañar.

La salida del Santo que despertó la emoción de los fieles

Minutos antes de las 12:30, la misa concluyó y se dio paso a la salida de la imagen del Santo Patrono Santago desde las puertas de la Parroquia. La ceremonia fue encabezada por la banda de música de la Policía de Mendoza quienes dieron paso al Santo entre la multitud que observaba espectante.

Muchos fieles se mostraron emocionados y hubo quienes se aproximaron a la representación de Santiago Apóstol para persignarse y elevar una oración. La imagen del Santo Patrono Santiago fue acompañada por granaderos y representantes de la iglesia, entre quienes se encontraba el vocero del arzobispado Marcelo De Benedectis. Junto al Santo también caminaron jóvenes y miembros fieles de la Iglesia.

Salida de la imagen de Santiago Apóstol de la Parroquia. Los Andes | Daniel Caballero

La figura del Santo fue llevada al exterior a la vista de los presentes y colocada sobre un vehículo, adornado con finas telas blancas y rojas mientras sonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, la imagen fue ubicada al costado del escenario para que los presentes pudieran apreciarla mejor, siempre custodiada por granaderos.

Música y tradición en la Peatonal Sarmiento

Familias enteras, jóvenes, adultos y niños se acercaban a la imagen para venerar al apóstol, que en minutos avanzaría por las calles de Mendoza en la tradicional procesión.

La banda de música de la Policía le puso esplendor patriótico al evento, al deleitar al público con la marcha a San Lorenzo. Durante el repertorio, también invitaron a bailarines para que se sumen al tradicional gato y cueca.

Multitudinario festejo por el Santo Patrono Santiago Daniel Caballero

La Selección argentina también tuvo su guiño en esta ceremonia, ya que la orquesta se despidió tocando una versión de la canción mundialista "Muchachos", a una semana de la final disputada entre Argentina y España.

Un mensaje de esperanza y unidad para Mendoza

Cientos de fieles se acercaron al padre De Benedectis para pedir su bendición, junto a la imagen del Santo. En diálogo con Los Andes, el vocero del arzobispado brindó unas palabras sobre el significado de esta ceremonia religiosa para los mendocinos.

"Pienso en esta fiesta como un grito de esperanza para Mendoza, de unidad, de dar lo mejor de nosotros para salir adelante. Esperanza de no bajar los brazos, seguir siendo un pueblo de fe y de mucha solidaridad"; señaló el cura.

Marcelo De Benedectis durante la Santa Misa. Los Andes | Daniel Caballero

Además, hizo hincapié en la multitud que se hizo presente en las calles, tanto en el inicio del festejo como en la procesión y aseguró que esto se da gracias a que el festejo está muy arraigado en el corazón mendocino. "Lo bonito que es unir la fe, la alergía ,la cultura, la solidaridad y la esperanza", señaló a Los Andes.

En el contexto de este día, De Benedectis pidió paz, esperanza y unidad para el pueblo mendocino e incentivó al diálogo para buscar soluciones a las problemáticas actuales. "Juntos vamos a salir adelante. Que no falte el diálogo, un diálogo verdadero, un diálogo que busque soluciones siempre con rostro humano. No podemos avanzar con la gente afuera. Que se meta en el corazón la chispa de la esperanza, con eso vamos a ir adelante a pesar de las dificultades. Y por sobre todo, que podamos vivir en paz en la familia, en los pueblos y como provincia", concluyó.

A las 15:00, se dio inicio de la tradicional procesión, donde los fieles recorrieron las calles España, Espejo y Patricias Mendocinas, acompañando la figura del apóstol. Durante la ceremonia, la Parroquia mantuvo sus puertas abiertas para momentos de oración y confesiones.

La devoción al Patrono Santiago que trasciende el tiempo

La figura de Santiago Apóstol está ligada a la historia de Mendoza desde los primeros años de su fundación, cuando los pobladores encomendaron al "santo guerrero" la protección de la provincia frente a los sismos y catástrofes naturales. Esta devoción se oficializó legislativamente en 1976, estableciendo el feriado provincial inamovible cada 25 de julio.

Junto a la fe, persiste el arraigado mito popular que sugiere que trabajar durante esta jornada podría provocar un temblor. Esta creencia, que vincula el respeto al descanso del Santo con la estabilidad de la tierra, sigue presente en el imaginario colectivo cada año entre los mendocinos.

Para el pueblo mendocino, honrar al Patrono Santiago no es sólo una ceremonia religiosa, sino que es un acto de memoria comunitaria que pone en valor un patrimonio intangible cargado de significados trascendentales para la identidad de la provincia.