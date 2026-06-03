3 de junio de 2026 - 20:10

Visitar los destinos más exóticos de Chile: cómo llegar y ver la mayor cantidad de animales

A lo largo de más de 4.300 kilómetros de extensión, el país reúne algunos de los ecosistemas más diversos del planeta, desde el árido desierto de Atacama hasta los glaciares de la Patagonia.

Chile animales
Por Redacción Turismo

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Esta extraordinaria variedad de paisajes permite encontrar especies emblemáticas en su entorno natural y vivir experiencias alejadas del turismo masivo, en escenarios donde la naturaleza sigue siendo la gran protagonista.

Punta Arenas, Chile

La amplitud geográfica chilena ofrece oportunidades únicas para descubrir aves, mamíferos terrestres y gigantes marinos en hábitats prácticamente intactos. Desde flamencos que sobreviven en lagunas salinas hasta pumas que recorren la Patagonia, el país brinda encuentros inolvidables para amantes de la fauna y la fotografía.

Flamencos en medio del desierto más árido del mundo

Uno de los espectáculos más sorprendentes del norte chileno ocurre en las lagunas salinas del desierto de Atacama. En lugares como el Salar de Atacama habitan distintas especies de flamencos que encuentran refugio en estos ecosistemas extremos.

Durante el amanecer y el atardecer, las aves ofrecen postales únicas al reflejarse sobre las aguas poco profundas, creando paisajes que parecen sacados de otro planeta. Su presencia demuestra la extraordinaria capacidad de adaptación de la vida en condiciones climáticas extremas.

San Pedro de Atacama
San Pedro de Atacama.

San Pedro de Atacama.

Vicuñas y alpacas en las alturas andinas

El Altiplano chileno alberga algunas de las especies más representativas de los Andes. Entre ellas destacan las vicuñas, que viven en libertad a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y las alpacas, habitualmente asociadas a pequeños poblados de tradición andina.

La región también es hogar de zorros andinos y numerosas aves adaptadas a la altura, formando un ecosistema tan exigente como fascinante.

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat
Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

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El cóndor andino, símbolo de los Andes

Con una envergadura que puede superar los tres metros, el cóndor andino figura entre las aves voladoras más grandes del mundo. Su presencia domina los cielos de cordilleras, cañones y montañas chilenas.

Observar a estos gigantes planeando sobre los paisajes patagónicos o las regiones montañosas del centro del país constituye una de las experiencias más impactantes para quienes visitan Chile en busca de naturaleza.

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