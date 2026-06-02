Ni Santiago, ni Valparaíso, ni Viña del Mar: el destino de Chile que promete ser furor en los próximos años

En el extremo sur de Chile se encuentra Punta Arenas , una ciudad que se ha consolidado como uno de los principales puntos de acceso a la Patagonia y a algunos de los paisajes más impresionantes del planeta . Rodeada de naturaleza salvaje, marcada por una rica historia de exploradores y colonos, y convertida en base estratégica para múltiples excursiones, esta localidad atrae cada año a viajeros que buscan experiencias diferentes en uno de los rincones más australes del mundo.

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Gracias a su ubicación privilegiada y a las conexiones aéreas disponibles desde Santiago de Chile , Punta Arenas se ha transformado en un destino clave para quienes desean recorrer el sur chileno. Su combinación de patrimonio cultural, fauna única y escenarios naturales convierte a la ciudad en una parada obligada dentro de cualquier itinerario por la región patagónica .

Punta Arenas conserva gran parte de su legado histórico en calles, edificios y monumentos que permiten conocer el pasado de una región forjada por navegantes, exploradores y pioneros. Entre los lugares más representativos destaca la Plaza de Armas Muñoz Gamero , considerada el corazón de la ciudad y punto de encuentro de residentes y visitantes.

Otro sitio de interés es el Cementerio Municipal , reconocido por su valor histórico y arquitectónico. A ello se suman los antiguos palacios construidos por las familias ganaderas que impulsaron el desarrollo económico de la zona durante los siglos XIX y XX, cuando la actividad ovina convirtió a la región en una de las más prósperas del país .

El hogar de miles de pingüinos magallánicos

Uno de los atractivos más buscados por los turistas es la posibilidad de navegar por el histórico Estrecho de Magallanes hasta llegar a la Isla Magdalena. Este espacio natural alberga una de las colonias de pingüinos magallánicos más importantes de Sudamérica.

Terremoto y alerta de tsunami en Chile: evacuación en Punta Arenas Terremoto y alerta de tsunami en Chile: evacuación en Punta Arenas Gentileza Rodrigo Acuña @Fotogatrix

Durante determinadas épocas del año, miles de ejemplares pueden observarse en su hábitat natural, ofreciendo una experiencia inolvidable para quienes disfrutan de la observación de fauna silvestre y la fotografía de naturaleza. La cercanía con estos animales convierte la excursión en una de las actividades más emblemáticas de Punta Arenas.

El punto de partida para grandes expediciones

La ciudad también funciona como base para descubrir algunos de los destinos más emblemáticos del sur chileno. Entre ellos sobresale el histórico Fuerte Bulnes, asentamiento fundado a mediados del siglo XIX con el objetivo de asegurar la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Zona Franca de Punta Arenas, Chile Zona Franca de Punta Arenas, Chile Gentileza

Desde Punta Arenas también parten numerosas excursiones hacia Tierra del Fuego, un territorio cargado de historia, paisajes remotos y una biodiversidad que sorprende a quienes lo visitan. Sus extensas llanuras, bosques y costas forman parte de algunos de los escenarios más espectaculares de la Patagonia.