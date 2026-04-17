Impactante video: camión de caudales atropelló a dos mujeres en el estacionamiento de un shopping en Chile

Un dramático episodio tuvo lugar en un estacionamiento de un shopping en la ciudad de Pucón , Chile, donde un camión de caudales realizó marcha atrás y atropelló a dos mujeres.

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Aunque el siniestro ocurrió originalmente la tarde del pasado jueves 9 de abril , las impactantes imágenes de las cámaras de seguridad se difundieron masivamente en las últimas horas.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, el accidente se produjo cuando el vehículo blindado realizaba una maniobra de retroceso para ingresar al recinto.

| Cámaras de seguridad registran el momento en que un camión blindado atropella a dos mujeres en Pucón, Chile. Una de las víctimas se encuentra en estado grave, mientras que el conductor fue detenido tras el incidente. pic.twitter.com/x7ruO3KnhP

Según la reconstrucción de los hechos, el conductor no habría advertido la presencia de las víctimas en su trayectoria, impactándolas de lleno e incluso arrollandolas en el piso.

La violencia del momento quedó registrada en videos que circulan en redes sociales, donde se observa que el camión no detuvo su marcha tras el contacto inicial, sino que continuó desplazándose y pasó por encima de ambas mujeres, quienes hasta el impacto no habían percibido la presencia del vehículo.

Como consecuencia, una de las afectadas se encuentra en estado de extrema gravedad debido a que las ruedas del transporte aplastaron sus extremidades inferiores, provocándole fracturas expuestas. La segunda víctima también resultó con lesiones, aunque de menor consideración.

Tras el accidente, las autoridades procedieron con la detención inmediata del chofer del camión para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar su responsabilidad en las circunstancias que rodearon este grave hecho.