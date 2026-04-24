24 de abril de 2026 - 16:33

Habló la joven brasileña que denunció a un argentino por racismo: "Que pague por lo que hizo"

El hombre fue detenido en Copacabana por referir insultos racistas contra una mujer y la denunciante reclamó justicia: "Hay que actuar con mano dura contra estas personas"

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Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, dialogó con el medio O´Globo y contó su versión de los hechos. Según relató, la situación se produjo en el supermercado donde la joven trabaja, cuando el argentino reclamó por la demora de dos trabajadores que atendían las cajas registradoras. "Empezó a llamarnos lentos. Quería provocarnos. Así que le dije que estaba equivocado porque se había puesto en una fila donde ni siquiera había cajero", declaró la joven

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Luego, la trabajadora se dirigió a hombre, cuando este la hizo callar. "Empezó a hacer un shh muy fuerte. Y le dije que si se quejaba conmigo, yo también podía quejarme con él. Entonces usó una palabrota racista", detalló la mujer

Asimismo, la damnificada aseguró que el argentino profirió el insulto en voz baja, lo que generó el enfado de la joven. "Lo llamé cobarde, en ese momento estaba muy nerviosa. No me esperaba que esto sucediera", declaró

La situación fue sido advertida por otro trabajador del lugar, también argentino, quien llamó a los guardias de seguridad al escuchar la discusión que se originó entre la cajera y el cliente.

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Tras el hecho, dos agentes de la Guardia Municipal arrestaron al argentino, identificado como José Luis Haile, quien fue trasladado a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana, bajo el cargo de injuria racial. Luego, fue trasladado a la cárcel común en Benfica.

La joven brasileña exigió Justicia

En su testimonio, Rodrigues de Lima condenó los insultos racistas que recibió por parte del argentino y denunció más casos de discriminación. "Soy mestiza y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará", sentenció

Asimismo, pidió que se tomen medidas al respecto y que el hombre "pague por lo que hizo".

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