Habló la joven brasileña que denunció a un argentino por racismo: "Que pague por lo que hizo"

Un argentino de 67 años protagonizó otro episodio de injuria racial en Brasil, al ser detenido por referir insultos discriminatorios contra una joven brasileña en un supermercado de Rio de Janeiro . Tras la acusación, la joven habló a los medios locales y exigió que la Justicia intervenga en el caso. "Que se haga cargo de lo que hizo"

Nuevo escándalo en Brasil: un argentino residente fue detenido por insultos racistas en un supermercado

Samara Rodrigues de Lima , de 23 años, dialogó con el medio O´Globo y contó su versión de los hechos. Según relató, la situación se produjo en el supermercado donde la joven trabaja, cuando el argentino reclamó por la demora de dos trabajadores que atendían las cajas registradoras . "Empezó a llamarnos lentos. Quería provocarnos. Así que le dije que estaba equivocado porque se había puesto en una fila donde ni siquiera había cajero", declaró la joven

“QUE PAGUE POR LO QUE HIZO”: LA BRASILEÑA INSULTADA POR EL ARGENTINO DETENIDO POR RACISMO José Luiz Haile (67) fue arrestado tras insultar a Samara Lima (23), que trabaja en un supermercado en Río de Janeiro. La víctima denunció que la agredió verbalmente con expresiones… pic.twitter.com/UMFIOskUqp

Luego, la trabajadora se dirigió a hombre, cuando este la hizo callar. "Empezó a hacer un shh muy fuerte. Y le dije que si se quejaba conmigo, yo también podía quejarme con él. Entonces usó una palabrota racista" , detalló la mujer

Asimismo, la damnificada aseguró que el argentino profirió el insulto en voz baja , lo que generó el enfado de la joven. "Lo llamé cobarde , en ese momento estaba muy nerviosa. No me esperaba que esto sucediera", declaró

La situación fue sido advertida por otro trabajador del lugar, también argentino, quien llamó a los guardias de seguridad al escuchar la discusión que se originó entre la cajera y el cliente.

Embed DETUVIERON A OTRO ARGENTINO EN BRASIL ACUSADO DE RACISMO



José Luis Haile, ciudadano argentino de 67 años que hace dos reside en Rio de Janeiro, fue detenido tras lanzar insultos discriminatorios contra una joven en un supermercado. pic.twitter.com/OaRrS5o42n — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) April 22, 2026

Tras el hecho, dos agentes de la Guardia Municipal arrestaron al argentino, identificado como José Luis Haile, quien fue trasladado a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana, bajo el cargo de injuria racial. Luego, fue trasladado a la cárcel común en Benfica.

La joven brasileña exigió Justicia

En su testimonio, Rodrigues de Lima condenó los insultos racistas que recibió por parte del argentino y denunció más casos de discriminación. "Soy mestiza y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará", sentenció

Asimismo, pidió que se tomen medidas al respecto y que el hombre "pague por lo que hizo".