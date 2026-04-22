Nuevo escándalo en Brasil: un argentino residente fue detenido por insultos racistas en un supermercado

El hombre de 67 años fue arrestado tras agredir verbalmente a una joven empleada en una fila de cajas. Su condición de residente agravó su situación procesal y fue trasladado a una cárcel común.

Un nuevo episodio de injuria racial ocurrió en Brasil, teniendo como protagonista a un ciudadano argentino. El hecho ocurrió este lunes en un supermercado de Rio de Janeiro donde el agresor, identificado como José Luis Haile (67), terminó detenido en flagrancia tras proferir graves insultos discriminatorios contra una joven trabajadora local.

El conflicto se desencadenó por la impaciencia de Haile ante la demora en una de las cajas registradoras. La víctima, una repartidora de 23 años, se había posicionado frente a una caja que estaba por abrir para agilizar sus pedidos.

Ante las quejas en voz alta del hombre contra la cajera, Samara intervino para aclarar que la empleada no era responsable de la espera. La respuesta de Haile fue mandarla a callar con un gesto y, ante el reclamo de la joven, la insultó en dos oportunidades.

Embed DETUVIERON A OTRO ARGENTINO EN BRASIL ACUSADO DE RACISMO



José Luis Haile, ciudadano argentino de 67 años que hace dos reside en Rio de Janeiro, fue detenido tras lanzar insultos discriminatorios contra una joven en un supermercado. pic.twitter.com/OaRrS5o42n — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) April 22, 2026 La detención fue posible gracias a la intervención de otro ciudadano argentino que se encontraba en el comercio. Indignado por la escena, el testigo alertó a una patrulla de la Guardia Municipal que estaba en las inmediaciones. Los agentes aprehendieron a Haile en el acto y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana.

Al ser residente en Brasil desde hace dos años, la Justicia local presupone un mayor conocimiento de la cultura y las leyes del país, lo que agrava su posición. Por este motivo, el acusado fue trasladado inmediatamente a una cárcel común en Benfica, donde permanece bajo custodia.

Este caso se produce apenas tres meses después del episodio de Agostina Páez, quien fue filmada mientras hacía gestos de mono frente a empleados de un bar en la misma ciudad. Producto de este hecho de racismo, Páez estuvo más de 70 días bajo medidas cautelares y tobillera electrónica. Solo pudo regresar al país tras el pago de una fianza de aproximadamente 20.000 dólares. padre de la abogada Agostina Páez El padre de la abogada Agostina Páez expresó este lunes que su hija “está muy enojada” por el video en el que realiza gestos de “mono” en un bar de la ciudad de Santiago del Estero y señaló: “Me arrepiento totalmente”. Noticias Argentinas A diferencia del mediático caso de la abogada argentina, quien era turista y logró regresar al país tras pagar una fianza récord, la situación de Haile es más compleja.