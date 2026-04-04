4 de abril de 2026 - 13:17

La pareja de Mariano Páez confirmó que el video fue real y aseguró que "estaba en estado de ebriedad"

El padre de Agostina Páez fue filmado imitando los gestos racistas de su hija. Su pareja cuestionó las críticas y aseguró que se trató de actos que "carecen de lucidez".

La pareja de Mariano Páez confirmó que el video fue real y aseguró que se encontraba en estado de ebriedad

La pareja de Mariano Páez confirmó que el video fue real y aseguró que "se encontraba en estado de ebriedad"

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En los últimos días, el padre de Agostina Páez quedó envuelto en una polémica por un video donde se lo ve imitando los gestos racistas que llevaron a su hija a una detención en Brasil. Tras la viralización de las imágenes, el hombre se defendió alegando que sería un video realizado con inteligencia artificial.

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Sin embargo, la pareja del hombre, Stefany Budan, se expresó en redes sociales y confirmó que los videos fueron reales, pero resaltó que se encontraba en estado de ebriedad.

"Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad”, sentenció

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La pareja de Páez explicó los videos

Además, se refirió a los polémicos dichos de su pareja en el video y argumentó que el alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros, por lo que "pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente"

En los videos difundidos, se lo escucha a Páez decir: "El Estado me da asco, yo vivo de la política. Soy empresario, millonario, usurero y narco". El momento fue captado minutos antes de que el hombre realizara la imitación de un mono en el mismo lugar, hecho que desató la polémica.

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Respecto a sus dichos, la abogada y pareja de Páez explicó cuál habría sido el contexto de sus palabras. "Se originó una discusión por otra persona que le preguntó a mi pareja cuánto dinero había tenido que pagar para que Agostina pueda volver; le respondió que era un aproximado de $21 millones. Esa persona le gritó y dijo que ese dinero había salido del Estado. Ante esto, mi pareja se enojó y le dijo que a él, el gobierno no le dio nada porque tampoco les corresponde, ya que es un asunto judicial que debe resolver la familia”, consignó.

Posteo de Stefany Budan
Stefany Bodán realizó un descargo en redes y pidió que los responsables de los videos se hagan cargo

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Asimismo, Budán repudió la difusión de esas imágenes y pidió que los responsables se hagan cargo. "¿Les parece raro que quienes grabaron el video no salieran a decir nada? Tiraron la piedra, la vendieron y se esconden. Quisiera hablar personalmente con los que grabaron y vendieron el material", sentenció

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