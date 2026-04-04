La pareja de Mariano Páez confirmó que el video fue real y aseguró que "estaba en estado de ebriedad"

En los últimos días, el padre de Agostina Páez quedó envuelto en una polémica por un video donde se lo ve imitando los gestos racistas que llevaron a su hija a una detención en Brasil. Tras la viralización de las imágenes, el hombre se defendió alegando que sería un video realizado con inteligencia artificial.
Además, se refirió a los polémicos dichos de su pareja en el video y argumentó que el alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros, por lo que "pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente"
En los videos difundidos, se lo escucha a Páez decir: "El Estado me da asco, yo vivo de la política. Soy empresario, millonario, usurero y narco". El momento fue captado minutos antes de que el hombre realizara la imitación de un mono en el mismo lugar, hecho que desató la polémica.
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| Filmaron al padre de Agostina Páez haciendo gestos de mono en un bar
A solo 24 horas del regreso de Agostina Páez a la Argentina, su padre, Mariano Páez, quedó en el centro de una nueva polémica.
Respecto a sus dichos, la abogada y pareja de Páez explicó cuál habría sido el contexto de sus palabras. "Se originó una discusión por otra persona que le preguntó a mi pareja cuánto dinero había tenido que pagar para que Agostina pueda volver; le respondió que era un aproximado de $21 millones. Esa persona le gritó y dijo que ese dinero había salido del Estado. Ante esto, mi pareja se enojó y le dijo que a él, el gobierno no le dio nada porque tampoco les corresponde, ya que es un asunto judicial que debe resolver la familia”, consignó.
Asimismo, Budán repudió la difusión de esas imágenes y pidió que los responsables se hagan cargo. "¿Les parece raro que quienes grabaron el video no salieran a decir nada? Tiraron la piedra, la vendieron y se esconden. Quisiera hablar personalmente con los que grabaron y vendieron el material", sentenció