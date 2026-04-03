3 de abril de 2026 - 18:51

Polémica por el video del padre de Agostina Páez replicando el gesto racista: la reacción de su hija

Las imágenes fueron difundidas por redes sociales y el hombre se defendió ante las acusaciones. Qué dijo la abogada.

Polémica por el video del padre de Agostina Paez replicando el gesto racista de su hija

Polémica por el video del padre de Agostina Paez replicando el gesto racista de su hija

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras estar detenida en Brasil durante casi 3 meses bajo la acusación de injuria racial, la abogada Agostina Páez regresó al país y se reencontró con su familia y amigos. Sin embargo, recientemente se viralizó un video de su padre, Mariano Páez, imitando los mismos gestos que llevaron a su hija a una detención.

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Las imágenes habrían sido tomadas durante una celebración por el regreso de la joven en un bar de Santiago del Estero. En el video se observa al hombre imitando a un mono, lo que generó repudio en las redes sociales.

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Páez se defendió de las acusaciones

El hecho no sólo generó polémica por la actitud del Páez, sino también por los comentarios que habría realizado durante la reunión. En uno de los videos, se lo escucha decir: "El Estado me da asco, yo vivo de la política. Soy empresario, millonario, usurero y narco"

Al ser consultado al respecto en una entrevista con La Nación +, Páez se defendió y aseguró que esas imágenes eran falsas: “Es un video que me han querido vender esta mañana. No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”, manifestó

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Además, denunció que se habría tratado de un video realizado a modo de chantaje: "La verdad no entiendo tanta maldad, tanto odio de la gente. Me pidieron 5 millones, tengo los mensajes. Les dije que no, que hagan lo que quieran", afirmó

Agostina Paéz habló del video de su padre

Tras la polémica por las imágenes difundidas, la abogada santiagueña se expresó en redes sociales y aseguró no estar involucrada con la acusación contra su padre: "No tuve nada que ver con lo que está circulando, yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo"

Agostina Paez descargo
El descargo de Agostina Páez tras el video de su padre

El descargo de Agostina Páez tras el video de su padre

A su vez, repudió los gestos de su papá y señaló que sólo se hará cargo de sus errores: "Él estuvo presente y me acompañó en el momento díficil que pasé, pero no me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mio, sólo puedo responder por mis propias acciones", sentenció

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