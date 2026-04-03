Polémica por el video del padre de Agostina Páez replicando el gesto racista: la reacción de su hija

Las imágenes fueron difundidas por redes sociales y el hombre se defendió ante las acusaciones. Qué dijo la abogada.

Polémica por el video del padre de Agostina Paez replicando el gesto racista de su hija

Tras estar detenida en Brasil durante casi 3 meses bajo la acusación de injuria racial, la abogada Agostina Páez regresó al país y se reencontró con su familia y amigos. Sin embargo, recientemente se viralizó un video de su padre, Mariano Páez, imitando los mismos gestos que llevaron a su hija a una detención.

Las imágenes habrían sido tomadas durante una celebración por el regreso de la joven en un bar de Santiago del Estero. En el video se observa al hombre imitando a un mono, lo que generó repudio en las redes sociales.

Embed | Filmaron al padre de Agostina Páez haciendo gestos de mono en un bar



A solo 24 horas del regreso de Agostina Páez a la Argentina, su padre, Mariano Páez, quedó en el centro de una nueva polémica.



En las últimas horas se viralizó un video en el que se lo ve en un bar… pic.twitter.com/jRK7JkzyHM — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 3, 2026 Páez se defendió de las acusaciones El hecho no sólo generó polémica por la actitud del Páez, sino también por los comentarios que habría realizado durante la reunión. En uno de los videos, se lo escucha decir: "El Estado me da asco, yo vivo de la política. Soy empresario, millonario, usurero y narco"

Al ser consultado al respecto en una entrevista con La Nación +, Páez se defendió y aseguró que esas imágenes eran falsas: “Es un video que me han querido vender esta mañana. No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”, manifestó

Embed “El video está hecho con inteligencia artificial”



El papá de Agostina dijo que lo amenazaron con difundir imágenes suyas haciendo gestos racistas si no pagaba 5 millones de pesos y afirmó: "No entiendo tanta maldad de la gente".



En +Data a la Tarde con @paulinor76 pic.twitter.com/acx9Uuenpj — La Nación Más (@lanacionmas) April 3, 2026 Además, denunció que se habría tratado de un video realizado a modo de chantaje: "La verdad no entiendo tanta maldad, tanto odio de la gente. Me pidieron 5 millones, tengo los mensajes. Les dije que no, que hagan lo que quieran", afirmó

Agostina Paéz habló del video de su padre Tras la polémica por las imágenes difundidas, la abogada santiagueña se expresó en redes sociales y aseguró no estar involucrada con la acusación contra su padre: "No tuve nada que ver con lo que está circulando, yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo" Agostina Paez descargo El descargo de Agostina Páez tras el video de su padre Instagram | @agostinapaez A su vez, repudió los gestos de su papá y señaló que sólo se hará cargo de sus errores: "Él estuvo presente y me acompañó en el momento díficil que pasé, pero no me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mio, sólo puedo responder por mis propias acciones", sentenció