Escándalo: la exnovia de Vinicius Jr generó polémica por besar a un mono y publicar el video

Vinícius Jr quedó ligado a una polémica mediática luego de que su expareja, la influencer Virginia Fonseca , protagonizara un episodio viral durante un viaje a Emiratos Árabes Unidos. Las imágenes generaron fuertes críticas en redes sociales y rápidamente se difundieron en medios brasileños.

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La controversia se desató especialmente por un video en el que aparece besando a un mono en la boca . Los usuarios de redes sociales, al tanto de cada polémica, cuestionaron la publicación y la acusaron de hacer un video con “doble sentido” , además de advertir sobre los posibles riesgos sanitarios.

Cabe mencionar que el jugador brasileño es uno de los grandes luchadores contra el racismo en el fútbol actual . En los últimos meses ha tenido varios episodios de insultos xenofóbicos, principalmente con polémicos cruces directos con los hinchas y ciertos jugadores de otros equipos.

En tanto, se remarcó que Fonseca realizó el viaje poco después de su separación del reconocido futbolista, una ruptura que estuvo rodeada de rumores de infidelidad. Durante su estadía en un exclusivo resort con zoológico, publicó videos y fotos donde se la veía interactuando con distintos animales.

Además del beso, la influencer también mostró imágenes acariciando y sosteniendo otros animales del lugar. Mientras algunos usuarios minimizaron la situación y defendieron a Fonseca, otros consideraron inapropiado el comportamiento y criticaron su accionar.

Vinicius Jr acusó a un jugador argentino de racismo

Hace unos meses, la UEFA Champions League contó con una situación polémica y muy caliente, ocurrida en el duelo entre Benfica y Real Madrid en el estadio da Luz. Allí, después de convertir el 1 a 0, Vinicius Jr acusó a un argentino de agresión verbal racista.

Todo ocurrió a los 4 minutos del complemento, cuando el duelo estaba igualado sin tantos. El extremo brasileño recibió el balón pegado a la banda, enganchó y sacó un disparo al segundo palo que se coló en el ángulo. Un golazo de antología que desató el delirio del Merengue.

Vinicius Junior salió a gritarlo contra la tribuna y recibió las felicitaciones de sus compañeros. Pero ahí nació la polémica. El defensor y capitán de Benfica, el argentino Nicolás Otamendi, llegó hasta esa zona para recriminarle al brasileño el festejo contra la gente local, lo que provocó un tumulto generalizado.

Embed ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1bcn7whdFd — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

Cuando todo parecía calmarse, el delantero del conjunto español se trenzó en una disputa verbal con Gianluca Prestianni. En un determinado momento, el argentino se tapó la boca con la camiseta y el futbolista de Real Madrid corrió raudamente a la posición del árbitro asegurando haber recibido un insulto racista: "Me llamó Mono", alcanzó a leerse en sus labios.

Ante esta denuncia, el árbitro Francois Letexier aplicó el protocolo previsto por la UEFA ante estos casos, cruzando los brazos en alto para comunicar que el duelo se suspendía. En paralelo, Vinicius se sentó en el banco de suplentes, y discutió con el técnico del equipo local José Mourinho y con su propio entrenador Álvaro Arbeloa, que le solicitaban que retornara al partido.