20 de mayo de 2026 - 18:14

Tarde inolvidable para Dibu Martínez y Emiliano Buendía: campeones de la Europa League con el Aston Villa

El elenco inglés se quedó con el segundo certamen en importancia de Europa al superar 3 a 0 al Friburgo de Alemania, en Estambul.

Tarde inolvidable para Dibu Martínez y Emiliano Buendía: campeones de la Europa League con el Aston Villa

Tarde inolvidable para Dibu Martínez y Emiliano Buendía: campeones de la Europa League con el Aston Villa

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Aston Villa
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers, el Aston Villa de Inglaterra se consagró campeón de la UEFA Europa League y cortó una sequía internacional de 44 años. El elenco Villano superó 3 a 0 al Friburgo de Alemania en Estambul, con Dibu Martínez y el propio Buendía como figuras.

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Hasta que un día esa pared se cayó. Más de cuatro décadas de lucha quedaron sepultadas en Turquía para el elenco de los argentinos. La emoción brotó de los ojos de los incrédulos hinchas que cruzaron todo el continente y el grito de desahogo retumbó en todo Inglaterra con la vuelta olímpica de los Villanos.

Golazo de Emiliano Buendía para el triunfo del Aston Villa:

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La final pareció un trámite, más sencilla de lo que se pensaba en la previa. Sin embargo, el quiebre recién ocurrió a los 40 minutos del primer tiempo. Allí, tras el robo en campo contrario, Morgan Rogers tiró un centro pasado que Youri Tielemans conectó con un furioso remate que superó la resistencia del portero rival.

Pocos minutos después, el argentino Emiliano Buendía se lució con su propio golazo tras recibir en la puerta del área grande, girar y clavarla en un ángulo. 2 a 0 y tranquilidad absoluta. En el complemento, el volante que pelea por entrar en la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 hizo gala de su habilidad para tirar el centro punzante que Morgan Rogers desvió a escasos centímetros del arquero Noah Atubolu.

Dibu Martínez se emocionó luego de la consagración del Aston Villa:

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Emiliano Martínez no tuvo un partido complicado, y sus intervenciones se limitaron a cortar algunos centros y a brindar seguridad desde el fondo. Sin embargo, en varias ocasiones se llevó la ovación total del público inglés por su carisma y destreza a la hora de defender los tres palos del Aston Villa, el nuevo monarca de la Europa League.

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