El Aston Villa sigue tercero en la Premier League, sostenido por las atajadas decisivas del Dibu Martínez, clave para evitar la derrota ante Bournemouth.

El arquero argentino fue figura en el empate de los Villanos.

Emiliano Dibu Martínez fue el protagonista de un show de atajadas ante el Bournemouth en la última fecha de la Premier League, donde Aston Villa y Bournemouth empataron 1 a 1. El arquero argentino sigue firme bajo los tres palos para mantener el arco en pie.

El guardameta titular de la Selección Argentina intervino con dobles salvadas y remates directos al cuerpo a lo largo de todo el partido. El equipo londinense dominó el encuentro, pero el Bournemouth logró convertirle al marplatense y, desde allí, el conjunto de Unai Emery la pasó mal. El equipo de Marcos Senesi comenzó a bombardear el arco rival, por lo que el empate terminó siendo un verdadero milagro.

El Dibu Martinez puede romper un récord en Premier League En la presente Premier League, Emiliano "Dibu" Martínez acumula 6 vallas invictas y recibió 19 goles en lo que va del campeonato con el Aston Villa. Esos números lo ubican entre los cinco arqueros con menos goles encajados del torneo, ratificando su regularidad y su peso específico en un equipo que pelea arriba y sueña con la clasificación a la próxima Champions League.

El arquero ya superó las 60 vallas invictas en la Premier League con Aston Villa y quedó a un paso de una marca histórica del club. El arquero argentino es escolta de Mark Bosnich, quien ostenta el récord con 64 partidos sin recibir goles, y aparece bien posicionado para alcanzarlo si sostiene su regularidad en lo que resta de la temporada.

CON UN DIBU MARTÍNEZ FIGURA, ASTON VILLA EMPATÓ DE VISITANTE | Bournemouth 1-1 A. Villa | RESUMEN El arquero titular de la Selección Argentina A Emiliano Martínez no le hace falta demostrar por qué es el primer defensor bajo los tres palos de la Albiceleste y, en esta temporada con el Aston Villa, logró reafirmarse bajo las órdenes del técnico español. Cabe recordar que el ex Independiente estuvo cerca de jugar en el Manchester United y dejar el club londinense.