Las manos de Dibu Martínez mantienen en carrera al Aston Villa

El guardameta titular de la Selección Argentina intervino con dobles salvadas y remates directos al cuerpo a lo largo de todo el partido. El equipo londinense dominó el encuentro, pero el Bournemouth logró convertirle al marplatense y, desde allí, el conjunto de Unai Emery la pasó mal. El equipo de Marcos Senesi comenzó a bombardear el arco rival, por lo que el empate terminó siendo un verdadero milagro.
El Dibu Martinez puede romper un récord en Premier League
En la presente Premier League, Emiliano “Dibu” Martínez acumula 6 vallas invictas y recibió 19 goles en lo que va del campeonato con el Aston Villa. Esos números lo ubican entre los cinco arqueros con menos goles encajados del torneo, ratificando su regularidad y su peso específico en un equipo que pelea arriba y sueña con la clasificación a la próxima Champions League.
El arquero ya superó las 60 vallas invictas en la Premier League con Aston Villa y quedó a un paso de una marca histórica del club. El arquero argentino es escolta de Mark Bosnich, quien ostenta el récord con 64 partidos sin recibir goles, y aparece bien posicionado para alcanzarlo si sostiene su regularidad en lo que resta de la temporada.
Embed - CON UN DIBU MARTÍNEZ FIGURA, ASTON VILLA EMPATÓ DE VISITANTE | Bournemouth 1-1 A. Villa | RESUMEN
Por ahora, la seguridad en la meta argentina de cara al Mundial 2026 está asegurada. El arquero de 33 años tiene buen rodaje con su club y, sobre todas las cosas, su esencia y sus buenas actuaciones no dejan de aparecer, algo que le trae un problema menos a Lionel Scaloni a la hora de armar la lista.