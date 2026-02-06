6 de febrero de 2026 - 18:11

Una luz al final del tunel para Boca: regresa Miguel Merentiel a los once titulares

Después de las múltiples lesiones que sufrió Boca repentinamente, la vuelta de Merentiel en La Bombonera se posiciona como una de las más añoradas.

La vuelta de Merentiel ilusiona a los hinchas Xeneizes.

La vuelta de Merentiel ilusiona a los hinchas Xeneizes.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En una semana complicada por las numerosas bajas por lesión, Boca Juniors recibió una noticia positiva en su preparación para enfrentar a Vélez Sarsfield este domingo en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El entrenador Claudio Úbeda podrá contar con el delantero Miguel Merentiel, quien ya superó el desgarro que lo había marginado de las canchas.

Leé además

momento insolito en velez sarfield: una avioneta paso por encima del entrenamiento y dejo un fuerte mensaje

Momento insólito en Vélez Sarfield: una avioneta pasó por encima del entrenamiento y dejó un fuerte mensaje

Por Redacción Deportes
Boca acelera a fondo en busca de un reemplazante para el Changuito Zeballos.

Boca quiere meter otra bomba en este mercado: van a la carga por Edwuin Cetré

Por Redacción Deportes

La recuperación de "La Bestia" llega en un momento clave para el "Xeneize", que atravesó una larga lista de lesionados durante las últimas semanas y tuvo que improvisar esquemas y nombres para afrontar sus compromisos. Merentiel no veía juego desde la pretemporada y su presencia en el once probable junto al juvenil Gonzalo Gelini representa una alternativa ofensiva importante para un equipo que busca un delantero que rompa las redes

En respuesta, Úbeda ensayó un esquema inédito en los entrenamientos recientes, reconfigurando líneas y probando variantes con el objetivo de compensar la ausencia de piezas claves. Entre las modificaciones figuran la inclusión de Milton Delgado y Kevin Zenón en la mitad de la cancha, y la posible dupla ofensiva con Merentiel y Gelini para buscar peso en el ataque.

image

El probable once de Boca para enfrentar a Vélez

La vuelta de Merentiel y las lesiones de Ander Herrera y el Changuito Zeballos motivarían a Úbeda a meter 3 cambios en Boca respecto del once que venció a Newell's en La Bombonera.

Los once serían Marchesín, Barinaga, Costa, Di Lollo, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacíbar, Zenón, Merentiel y Gelini. Es decir que las variantes serían los ingresos de Milton Delgado, Kevin Zenón y Merentiel en remplazo de Herrera, Zeballos y Zufiaurre.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Preocupación en Boca por la lesión del Changuito Zeballos.

Boca no tiene paz: el Changuito Zeballos salió lesionado del entrenamiento y sería baja por desgarro

Por Francisco Moreno
Vóley. Bell Ville dio cátedra frente a San Lorenzo

Vóley: Sonder y Bell Ville pisan fuerte en la Liga Argentina de damas

Por Gonzalo Tapia
Un recuerdo para todo la vida en la piel de este hincha de Boca.

Un recuerdo inmortalizado: la historia del hincha de Boca que se tatuó el festejo de Exequiel Zeballos a River

Por Redacción Deportes
Boca Predio vuelve a ser noticia por la salida de un jugador de reserva.

De Boca Predio a Europa, un jugador juvenil y la patria potestad vuelven a ser noticia

Por Redacción Deportes