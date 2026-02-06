Una luz al final del tunel para Boca: regresa Miguel Merentiel a los once titulares

Después de las múltiples lesiones que sufrió Boca repentinamente, la vuelta de Merentiel en La Bombonera se posiciona como una de las más añoradas.

En una semana complicada por las numerosas bajas por lesión, Boca Juniors recibió una noticia positiva en su preparación para enfrentar a Vélez Sarsfield este domingo en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El entrenador Claudio Úbeda podrá contar con el delantero Miguel Merentiel, quien ya superó el desgarro que lo había marginado de las canchas.

La recuperación de "La Bestia" llega en un momento clave para el "Xeneize", que atravesó una larga lista de lesionados durante las últimas semanas y tuvo que improvisar esquemas y nombres para afrontar sus compromisos. Merentiel no veía juego desde la pretemporada y su presencia en el once probable junto al juvenil Gonzalo Gelini representa una alternativa ofensiva importante para un equipo que busca un delantero que rompa las redes

image La semana previa al choque contra Vélez también estuvo marcada por la confirmación de dos nuevas bajas: Ander Herrera y Exequiel Zeballos, quienes quedaron descartados por desgarros, complicando aún más el armado del equipo.

En respuesta, Úbeda ensayó un esquema inédito en los entrenamientos recientes, reconfigurando líneas y probando variantes con el objetivo de compensar la ausencia de piezas claves. Entre las modificaciones figuran la inclusión de Milton Delgado y Kevin Zenón en la mitad de la cancha, y la posible dupla ofensiva con Merentiel y Gelini para buscar peso en el ataque.

image El probable once de Boca para enfrentar a Vélez La vuelta de Merentiel y las lesiones de Ander Herrera y el Changuito Zeballos motivarían a Úbeda a meter 3 cambios en Boca respecto del once que venció a Newell's en La Bombonera.