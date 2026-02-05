Momento insólito en Vélez Sarfield: una avioneta pasó por encima del entrenamiento y dejó un fuerte mensaje

Mientras Vélez Sarsfield se prepara para recibir a Boca, una avioneta con una canción pidiendo refuerzos sorprendió a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

En la previa del duelo que Vélez Sarsfield afrontará este domingo ante Boca Juniors por la cuarta fecha del Torneo Apertura, se vivió un episodio llamativo durante el entrenamiento matutino en la Villa Olímpica. Una avioneta sobrevoló el predio mientras reproducía la famosa canción "traé refuerzos la p… que te parió” dirigido a la dirigencia, expresando la exigencia de incorporaciones.

El hecho fue contado por Fabián Berlanga, presidente del club, quien definió lo sucedido como algo difícil de creer y muy inesperado. El dirigente explicó que, en un primer momento, pensaron que se trataba de uno de los habituales camiones con megáfono, pero rápidamente se dieron cuenta de que el mensaje venía desde el aire, lo que sorprendió tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico presentes.

image Qué dijo Berlanga sobre la situación del mercado de pases de Vélez Sarsfield En el contexto de un mercado donde Vélez fue uno de los clubes con menos incorporaciones, solo sumando a Lucas Robertone. y sufrió bajas sensibles como las de Maher Carrizo y Tomás Galván, el mensaje aéreo fue interpretado por parte de la hinchada como una protesta por el lento ritmo de refuerzos en un plantel que se prepara para una temporada exigente.

Berlanga no ocultó su postura ante la situación y afirmó que, más allá de si fue una broma o una manifestación espontánea, hubiera preferido una señal alentadora para los jugadores. A pesar de la sobresaturación en torno al tema, aseguró que el cuerpo técnico está conforme con el plantel actual y defendió la labor de la secretaría técnica ante las críticas externas.

image Vélez, que suma siete puntos hasta ahora entre victorias y empates, continúa con su preparación bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto, con la mira puesta en el choque con Boca que se jugará en el José Amalfitani este domingo desde las 22.15 hs por la Liga Profesional.