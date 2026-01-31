Vélez Sarsfield pierde a su estrella: Maher Carrizo ya tiene nuevo club

El delantero del Fortín es nuevo jugador del Ajax de Países Bajos, que lo compró en una cifra millonaria.

Maher Carrizo, extremo de Vélez Sarsfield y una de las joyas del fútbol argentino, continuará su carrera en el Ajax de Países Bajos y viajará este fin de semana para realizar la firma del contrato y sumarse a su nueva institución.

Según trascendió, el Fortín venderá el 50% de su pase en 7 millones de euros y habrá una cláusula de compra de 6 millones de la moneda europea por otro 40%, mientras que a Vélez le quedará el 10% restante por una futura venta. Se trata de una opción muy tentadora para la directiva Velezana, que quería quedarse con un porcentaje por una posible transacción en el futuro.

⚪️ Ajax plan for Maher Carrizo to travel this weekend for medical tests and contract signing. ✈️



€7m for 50% and €6m buy option clause for future 50% of the player. pic.twitter.com/dBA0r0aixM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026 La joven joya de Vélez fue desafectada de la concentración de cara al partido ante Independiente este viernes por la noche, luego de que las negociaciones entre el Fortín y Ajax se empezaran a encaminar de manera positiva. Cabe destacar que es una baja sensible para el cuerpo técnico, que lo contaba como titular y pieza fundamental para el trascendental duelo ante el Rojo.

Carrizo, que tiene como principal objetivo asentarse en el fútbol europeo para llegar a ser considerado para la Selección Argentina, viajará rumbo a Países Bajos, donde lo esperan para realizarse la revisión médica y firmar el contrato que lo uniría a dicha institución por los próximos años.