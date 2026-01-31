31 de enero de 2026 - 16:21

Vélez Sarsfield pierde a su estrella: Maher Carrizo ya tiene nuevo club

El delantero del Fortín es nuevo jugador del Ajax de Países Bajos, que lo compró en una cifra millonaria.

Maher Carrizo se irá de Vélez Sarsfield

Según trascendió, el Fortín venderá el 50% de su pase en 7 millones de euros y habrá una cláusula de compra de 6 millones de la moneda europea por otro 40%, mientras que a Vélez le quedará el 10% restante por una futura venta. Se trata de una opción muy tentadora para la directiva Velezana, que quería quedarse con un porcentaje por una posible transacción en el futuro.

Maher Carrizo deja Vélez Sarsfield y viaja a Países Bajos:

La joven joya de Vélez fue desafectada de la concentración de cara al partido ante Independiente este viernes por la noche, luego de que las negociaciones entre el Fortín y Ajax se empezaran a encaminar de manera positiva. Cabe destacar que es una baja sensible para el cuerpo técnico, que lo contaba como titular y pieza fundamental para el trascendental duelo ante el Rojo.

Carrizo, que tiene como principal objetivo asentarse en el fútbol europeo para llegar a ser considerado para la Selección Argentina, viajará rumbo a Países Bajos, donde lo esperan para realizarse la revisión médica y firmar el contrato que lo uniría a dicha institución por los próximos años.

El oriundo de Santiago del Estero, que fue una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 que llegó a la final del Mundial de la categoría en el 2025, debutó en el 2024 con Vélez, equipo donde ganó la Liga Profesional ese mismo año, además de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina 2025. Su buen nivel provocó que River Plate, Boca Juniors y varios equipos del continente posaran sus ojos sobre él, aunque ninguno logró llegar a un acuerdo con el club de Liniers.

