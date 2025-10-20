Maher Carrizo el jugador de Fútbol que dejó un emotivo mensaje tras caer en la final del Mundial

El volante velezano dijo estar orgulloso de sus compañeros y agredió el apoyo de la gente al equipo nacional de fútbol Sub 20

El mediocampista Maher Carrizo, una de las figuras la Selección argentina Juvenil Sub 20 de Fútbol, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la derrota en la final del Mundial de Fútbol de Chile 2025 ante Marruecos, en el que reflejó el orgullo, la unión y la entrega del grupo.

¿Qué dijo el talentoso volante? “Se termina un torneo que nos marcó a todos. Un mes de trabajo, esfuerzo, sueños y momentos que vamos a recordar siempre. No fue el final que imaginábamos, pero sí un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y orgullo por este equipo”, escribió el jugador de Vélez.

Carrizo, que volvió a la titularidad en el encuentro decisivo tras haberse recuperado de una lesión, también destacó la entrega del plantel durante todo el certamen: “Dejamos todo en cada partido, representamos a nuestro país con el corazón y demostramos que este grupo tiene mucho por dar. Nos quedamos con la espina, pero también con la certeza de que volveremos más fuertes, con más ganas y más experiencia”.

Además, el mediocampista de 19 años aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el torneo: “Gracias a todos los argentinos que estuvieron del otro lado, a nuestras familias, amigos y a cada persona que apoyó desde el primer día. Su aliento se sintió en cada paso”.

Aunque el desenlace no fue el esperado, ya que Marruecos se impuso por 2 a 0 en la final, Carrizo cerró su mensaje de forma emotiva: “Nada nos quita lo vivido ni lo que logramos”.