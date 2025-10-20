20 de octubre de 2025 - 19:37

Maher Carrizo el jugador de Fútbol que dejó un emotivo mensaje tras caer en la final del Mundial

El volante velezano dijo estar orgulloso de sus compañeros y agredió el apoyo de la gente al equipo nacional de fútbol Sub 20

Fútbol. Maher Carrizo una figura en crecimiento de Vélez para el país.

Fútbol. Maher Carrizo una figura en crecimiento de Vélez para el país.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El mediocampista Maher Carrizo, una de las figuras la Selección argentina Juvenil Sub 20 de Fútbol, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la derrota en la final del Mundial de Fútbol de Chile 2025 ante Marruecos, en el que reflejó el orgullo, la unión y la entrega del grupo.

Leé además

Fútbol. El Bielsa Alemán: Jürgen Klopp

El entrenador de Fútbol Jürgen Klopp aseguró que no es lo mismo crecer en Argentina o Senegal que en Múnich

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El volante Leandro Paredes. 

Los jugadores de Fútbol que deben cuidarse para no perderse el superclásico

Por Gonzalo Tapia

¿Qué dijo el talentoso volante?

“Se termina un torneo que nos marcó a todos. Un mes de trabajo, esfuerzo, sueños y momentos que vamos a recordar siempre. No fue el final que imaginábamos, pero sí un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y orgullo por este equipo”, escribió el jugador de Vélez.

Además, el mediocampista de 19 años aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el torneo: “Gracias a todos los argentinos que estuvieron del otro lado, a nuestras familias, amigos y a cada persona que apoyó desde el primer día. Su aliento se sintió en cada paso”.

Aunque el desenlace no fue el esperado, ya que Marruecos se impuso por 2 a 0 en la final, Carrizo cerró su mensaje de forma emotiva: “Nada nos quita lo vivido ni lo que logramos”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Japón fue el primer clasificado al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México

Japón quiere abandonar la confederación de fútbol asiática y crear una nueva confederación

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Ciudad de Bolívar ascendió a Primera Nacional, después de cinco años de creado.

Ciudad de Bolívar hizo historia en el Fútbol argentino y ascendió por primera vez a la Primera Nacional

Por Gonzalo Tapia
jürgen klopp comparo a argentina con senegal: crecen en casas sin ventanas

Jürgen Klopp comparó a Argentina con Senegal: "Crecen en casas sin ventanas"

Por Redacción
Fútbol. Marcelo Gallardo entrenador de River Plate. 

Por importante torneo de Fútbol, La Lepra jugará ante River en el Mario Kempes cordobés

Por Gonzalo Tapia