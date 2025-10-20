Los jugadores de Fútbol que deben cuidarse para no perderse el superclásico

El superclásico entre Boca y River, previsto para el fin de semana del 9 de noviembre en la Bombonera, ya empieza a jugarse fuera de la cancha, y ya hay jugadores que deberán cuidarse de ser amonestados para no perderse el trascendental encuentro de Fútbol.

El mediocampista Leandro Paredes, referente del “Xeneize”, acumula cuatro amarillas y está a una de quedar suspendido.

El campeón del mundo deberá cuidarse en el postergado ante Barracas Central y, sobre todo, en la visita a Estudiantes, para no perderse su primer clásico desde el regreso al club.

El mediocampista de Boca vio su última tarjeta en el cierre del primer tiempo ante Belgrano, luego de una discusión con Lucas Passerini. Ese gesto, sumado a un flojo rendimiento general, encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Por otro lado, el central Lautaro Di Lollo es el otro que también debe cuidarse y se encuentra en la misma situación que Paredes.

El calendario no da respiro y Boca necesita a todos sus titulares para encarar una serie de partidos decisivos tanto por el Torneo Clausura como por la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

En River, la situación es similar y Marcelo Gallardo cuenta con dos defensores al borde de la suspensión: Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Ambos acumulan cuatro amarillas y vienen siendo la dupla titular en la zaga central. En el último partido ante Talleres, los dos fueron amonestados y quedaron al límite. Si ven la quinta en los próximos encuentros, se perderán el superclásico ante Boca.

El duelo frente a Gimnasia por la decimocuarta fecha será clave para el “Millonario”, que además pelea en la Copa Argentina y busca asegurar su clasificación a la Libertadores. Por eso, Gallardo deberá decidir si arriesga a sus zagueros o les da descanso.

En un contexto en el que cada punto cuenta, tanto Boca como River saben que cualquier tarjeta puede cambiar el curso de la historia antes del partido más importante del fútbol argentino.