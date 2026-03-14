Finalissima: La idea es jugarla el 31 de marzo en Roma

El contundente pedido de Pablo Aimar para que la Finalissima tenga una sede confirmada

Conmebol respalda a la AFA y la Finalissima no se jugaría en el Santiago Bernabéu

La Finalissima entre la Selección Argentina y España sigue sin sede confirmada y estuvo cerca de suspenderse, pero en las últimas horas surgió una nueva propuesta para mantener en pie el partido: jugarlo el martes 31 de marzo en Roma . La idea fue impulsada desde la AFA y ahora espera la aprobación de la UEFA .

El encuentro, que enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa, estaba previsto originalmente para el 27 de marzo en Qatar . Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a descartar esa sede y abrió una negociación contrarreloj entre la AFA , la Conmebol y la UEFA para encontrar una alternativa.

Desde Europa surgió la posibilidad de disputar el partido en Madrid , en el estadio Santiago Bernabéu , pero la dirigencia argentina rechazó esa opción por considerar que rompía el principio de neutralidad.

El presidente de la AFA , Claudio Tapia , incluso deslizó públicamente que prefería jugar en el Monumental , aunque esa alternativa era inviable por cuestiones logísticas y de calendario.

Ante la falta de acuerdo, la posibilidad de cancelar el partido tomó fuerza, pero en las últimas horas apareció una contrapropuesta: postergar el encuentro unos días y trasladarlo al Estadio Olímpico de Roma, en Italia. La idea busca mantener terreno neutral y permitir que el compromiso se dispute dentro de la misma ventana internacional.

El duelo genera gran expectativa porque podría ser el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y la joven figura española Lamine Yamal, en un cruce que reúne a los dos campeones vigentes de los torneos más importantes del mundo.

La Finalissima ya tuvo una edición reciente en 2022, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Italia en Wembley, en la previa del Mundial de Qatar. Por eso, tanto la FIFA como las confederaciones buscan sostener este nuevo trofeo, aunque el contexto internacional volvió a complicar la organización.

La decisión final ahora quedó en manos de la UEFA, que debe definir si acepta la propuesta de jugar el 31 de marzo en Roma o si el partido vuelve a quedar en suspenso. Mientras tanto, el encuentro entre Argentina y España sigue en pie, pero rodeado de incertidumbre.