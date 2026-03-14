Finalissima: La idea es jugarla el 31 de marzo en Roma

AFA propuso disputar la Finalissima en Roma el 31 de marzo. La UEFA debe definir si acepta el cambio para el duelo entre los campeones de América y Europa.
La Finalissima entre la Selección Argentina y España sigue sin sede confirmada y estuvo cerca de suspenderse, pero en las últimas horas surgió una nueva propuesta para mantener en pie el partido: jugarlo el martes 31 de marzo en Roma. La idea fue impulsada desde la AFA y ahora espera la aprobación de la UEFA.
El encuentro, que enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa, estaba previsto originalmente para el 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a descartar esa sede y abrió una negociación contrarreloj entre la AFA, la Conmebol y la UEFA para encontrar una alternativa.
Desde Europa surgió la posibilidad de disputar el partido en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, pero la dirigencia argentina rechazó esa opción por considerar que rompía el principio de neutralidad.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, incluso deslizó públicamente que prefería jugar en el Monumental, aunque esa alternativa era inviable por cuestiones logísticas y de calendario.
Ante la falta de acuerdo, la posibilidad de cancelar el partido tomó fuerza, pero en las últimas horas apareció una contrapropuesta: postergar el encuentro unos días y trasladarlo al Estadio Olímpico de Roma, en Italia. La idea busca mantener terreno neutral y permitir que el compromiso se dispute dentro de la misma ventana internacional.
El duelo genera gran expectativa porque podría ser el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y la joven figura española Lamine Yamal, en un cruce que reúne a los dos campeones vigentes de los torneos más importantes del mundo.
La Finalissima ya tuvo una edición reciente en 2022, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Italia en Wembley, en la previa del Mundial de Qatar. Por eso, tanto la FIFA como las confederaciones buscan sostener este nuevo trofeo, aunque el contexto internacional volvió a complicar la organización.
La decisión final ahora quedó en manos de la UEFA, que debe definir si acepta la propuesta de jugar el 31 de marzo en Roma o si el partido vuelve a quedar en suspenso. Mientras tanto, el encuentro entre Argentina y España sigue en pie, pero rodeado de incertidumbre.