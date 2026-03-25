Gabriel Batistuta, fuertísimo con la muerte de Diego Maradona: "Nadie estuvo. Murió como un perro"

El goleador de la Selección Argentina recordó al eterno diez, y se lamentó por no acompañarlo en los últimos tiempos.

A casi seis años del fatídico día, el fallecimiento de Diego Maradona sigue despertando dolor y tristeza en los fanáticos, familia y allegados. Entre ellos, el propio goleador de la Selección Argentina Gabriel Batistuta, que detalló como se siente y que piensa de ese momento.

En diálogo con el podcast de Rio Ferdinand, el temible delantero de la Albiceleste se refirió con cariño al eterno diez, a quién catalogó como una gran persona. "Fue una gran persona, con su problema, fue una gran persona. Siempre traté de decirle la verdad, incluso siendo 10 años mayor que yo. Cuando siento algo, lo digo. Probablemente eso hizo que me respetara”, marcó.

Lejos de juzgar su manera de actuar en la vida, Batistuta expresó que Maradona fue conocido desde muy joven, algo difícil de manejar. “A sus 6 años ya era famoso. Su familia no era rica y vieron en él una vía de escape a esa situación. No culpo a nadie. Es largo de explicar. Nadie le decía que no a él cuando era joven, todo estaba bien. Eso fue un error grande”, opinó al respecto.

La dura reflexión de Batistuta por la muerte de Diego Maradona: "Me culpo a mí mismo" image En cuanto a su fallecimiento, el Bati se lamentó por cómo ocurrió y lanzó una frase muy contundente: “Es una lástima porque fue una gran persona. Murió solo. Nadie estuvo con él. Murió como un perro".

Lejos de lavarse las manos, el atacante de la Roma y Fiorentina expresó que no hizo todo lo que debería para acompañarlo en sus últimos días. "No hicimos mucho por él, para protegerlo. Es algo que no me gusta pensar. Me culpo a mí mismo también, porque fui uno de los que lo apoyaban”, confesó.