Gabriel Batistuta, fuertísimo con la muerte de Diego Maradona: "Nadie estuvo. Murió como un perro"

A casi seis años del fatídico día, el fallecimiento de Diego Maradona sigue despertando dolor y tristeza en los fanáticos, familia y allegados. Entre ellos, el propio goleador de la Selección ArgentinaGabriel Batistuta, que detalló como se siente y que piensa de ese momento.
En diálogo con el podcast de Rio Ferdinand, el temible delantero de la Albiceleste se refirió con cariño al eterno diez, a quién catalogó como una gran persona. "Fue una gran persona, con su problema, fue una gran persona. Siempre traté de decirle la verdad, incluso siendo 10 años mayor que yo. Cuando siento algo, lo digo. Probablemente eso hizo que me respetara”, marcó.
Lejos de juzgar su manera de actuar en la vida, Batistuta expresó que Maradona fue conocido desde muy joven, algo difícil de manejar. “A sus 6 años ya era famoso. Su familia no era rica y vieron en él una vía de escape a esa situación. No culpo a nadie. Es largo de explicar. Nadie le decía que no a él cuando era joven, todo estaba bien. Eso fue un error grande”, opinó al respecto.
La dura reflexión de Batistuta por la muerte de Diego Maradona: "Me culpo a mí mismo"
Lejos de lavarse las manos, el atacante de la Roma y Fiorentina expresó que no hizo todo lo que debería para acompañarlo en sus últimos días. "No hicimos mucho por él, para protegerlo. Es algo que no me gusta pensar. Me culpo a mí mismo también, porque fui uno de los que lo apoyaban”, confesó.
Por último, contó que le preocupa que le suceda lo mismo a Lionel Messi, otra enorme figura del fútbol mundial. “Si querés a alguien tenés que ayudarlo cuando lo necesitan, incluso aunque fueran difíciles de tratar. Es triste. No es una buena sensación. Nos dio a todos momentos increíbles. Espero que no le pase a Messi”, cerró.