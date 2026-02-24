24 de febrero de 2026 - 19:36

Dalma y Gianinna Maradona apuntaron contra Mauricio Macri por sus críticas hacia Diego

El expresidente calificó como "traumática" su relación con Diego Maradona durante el tiempo que compartieron en Boca Juniors y las hijas del "Diez" lanzaron duros mensajes contra Macri.

Dalma y Gianinna apuntaron contra Mauricio Macri por sus polémicos dichos en una entrevista hacia el Diez.&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La reciente entrevista de Mauricio Macri fue foco de críticas y desató una nueva polémica debido a sus declaraciones sobre Diego Maradona. Esto generó un inmediato rechazo de parte de Dalma y Gianinna, quienes salieron a responder con dureza en sus redes.

En diálogo con el programa de streaming La fábrica Podcast, el exmandatario recordó su relación con el "Diez" durante su etapa en Boca Juniors, describiéndola como "muy traumática" y señalando que el astro atravesaba serios problemas derivados de sus adicciones.

“Erró cinco penales consecutivos. Estaba tan mal en sus adicciones que no podía patear ni un penal”, expresó Macri al recordar los últimos meses de Maradona en el club.

Además, afirmó que, tras la salida de Héctor Bambino Veira en 1998, el propio Diego le propuso asumir la dirección técnica del equipo, propuesta que fue rechazada por el dirigente pues consideraba que el ex jugador “no estaba en condiciones” de afrontar esa responsabilidad.

La fuerte respuesta de las hijas de Maradona

Luego de que los fragmentos de la entrevista se volvieran virales, Dalma y Gianinna Maradona salieron en defensa de su padre con respuestas contundentes a través de sus redes sociales. La primera en reaccionar fue Dalma, quien cuestionó que Mauricio Macri critique a Diego cuando este ya no puede defenderse. La actriz sostuvo que, aunque posee "material de sobra" para responderle, prefiere no hacerlo por respeto, aunque señaló como llamativo que estas críticas surjan de personas que no se animaban a enfrentar a su padre en persona mientras estaba vivo.

En su descargo, Dalma reafirmó su orgullo: “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija”.

Gianinna siguió los pasos de su hermana y también apuntó contra el expresidente. “No sabés leer y fuiste presidente Mauricio Macri. Después llama a mi mamá para pedir perdón. Andate a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomas la leche al gato... Fin”, escribió en su cuenta de Instagram.

En otro posteo escribió "La gente que no tuvo los huevos bien ubicados para decirle a mi papá lo que sentía en la cara o lo que le parecía, ya está, tiempo vencido mostró. Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa, rey”.

Finalmente, Giannina completó su descargo en redes y pidió disculpas a los hijos del exmandatario : “Les pido mil disculpas a sus hijos por mis dichos pero siento y pienso igual que mi papá".

