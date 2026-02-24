Habemus DT: River Plate ya acordó de palabra con el reemplazante de Marcelo Gallardo

Eduardo Coudet a un paso de ser el DT de River Plate:
El nombre elegido por la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo es Eduardo Coudet, con el que ya hay un acuerdo de palabra. Las negociaciones no tardaron ni 24 horas para mostrar avances significativos debido al gran interés de las dos partes por llegar a buen puerto. Inclusive, se habla que el Chacho no estaría en el banco de suplentes del Alavés este fin de semana, ya que prontamente viajaría al país para sumarse a River Plate.
La persona clave en esta historia fue el representante del entrenador, Christian Bragarnik, que se puso al frente de las negociaciones con el Alavés para poder lograr la salida en buenos términos. Es que el club español no había puesto una claúsula de ruptura en el contrato de Coudet, lo que parecía que podía ser una traba para concretar su arribo a Núñez.
Así, si se cumplen los plazos esperados por las dos partes, el Chacho estaría viajando antes del fin de semana a la Argentina para firmar su contrato con River Plate,observar el duelo ante Independiente Rivadavia en Mendoza, y luego ponerse al frente de los entrenamientos aprovechando el freno de la actividad por el paro de la AFA.