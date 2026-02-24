Habemus DT: River Plate ya acordó de palabra con el reemplazante de Marcelo Gallardo

De no mediar inconvenientes, en los próximos días el Millonario confirmará el arribo de su nuevo entrenador para la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

La directiva de River Plate no perdió tiempo, y apenas se confirmó la salida del entrenador Marcelo Gallardo comenzó a trabajar fuertemente en su reemplazante. Así, trascendió que el nuevo DT para afrontar la Liga Profesional y la Copa Sudamericana está al caer.

El hincha Millonario recién está asimilando la dura noticia que lo atravesó en el comienzo de la semana, y ya tiene que dar vuelta la página para recibir a otro nombre querido en las entrañas de la institución por lo que hizo como jugador. De no mediar inconvenientes, en los próximos días deberá darle la bienvenida a su nuevo director técnico.

Eduardo Coudet a un paso de ser el DT de River Plate: image El nombre elegido por la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo es Eduardo Coudet, con el que ya hay un acuerdo de palabra. Las negociaciones no tardaron ni 24 horas para mostrar avances significativos debido al gran interés de las dos partes por llegar a buen puerto. Inclusive, se habla que el Chacho no estaría en el banco de suplentes del Alavés este fin de semana, ya que prontamente viajaría al país para sumarse a River Plate.

La persona clave en esta historia fue el representante del entrenador, Christian Bragarnik, que se puso al frente de las negociaciones con el Alavés para poder lograr la salida en buenos términos. Es que el club español no había puesto una claúsula de ruptura en el contrato de Coudet, lo que parecía que podía ser una traba para concretar su arribo a Núñez.