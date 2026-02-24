24 de febrero de 2026 - 20:09

Marcelo Gallardo sería el principal apuntado para dirigir a un importante club de América

A pocas horas de la confirmación de su partida de River Plate, el Muñeco estaría en carpeta para dirigir a un club del continente.

Marcelo Gallardo suena para un equipo de Brasil

Los Andes
La historia entre Marcelo Gallardo y River Plate recién se está cerrando (aunque sea de forma momentánea), luego de una segunda etapa donde los resultados no acompañaron al director técnico más importante de su historia. Sin embargo, el nombre del Muñeco ya empieza a sonar en diversas instituciones.

Vasco da Gama estaría detrás de Marcelo Gallardo:

gallardo
Marcelo Gallardo planifica su futuro

En las últimas horas, surgió la noticia de que el Vasco Da Gama de Brasil habría posado su interés en el entrenador argentino, para reemplazar al recién desvinculado Fernando Diniz. Si bien los contactos todavía no se produjeron, podría darse un acercamiento luego de la despedida del DT ante Banfield.

El panorama del conjunto brasileño es simple. Se quedó afuera del Campeonato Carioca en las semifinales ante Fluminense, lo que causó la salida de Diniz, que acumuló 55 encuentros, 20 victorias, 13 empates y 22 derrotas. La directiva comprendió que debe elevar el nivel para poder pelear en la Copa Sudamericana que comenzará en las próximas semanas.

Por este motivo son varios los nombres que ya circulan por los pasillos de Vasco. Los principales apuntados son Renato Gaucho, con pasado en varias instituciones de Brasil, y Artur Jorge, que se consagró campeón de la Libertadores con el Botafogo en 2024. El panorama respecto a este último es complicado, debido a que tiene contrato vigente con el Al-Rayyan de Qatar, lo que dificulta su salida.

Cabe destacar que en la anterior salida del Millonario, el Muñeco recibió ofertas de varias instituciones del continente y de Europa, pero terminó aceptando una oferta de Arabia Saudita. Allí no pudo hacer pie, y salió luego de un corto periodo. Por eso se especula que esta vez reciba llamados de clubes de diversos países, debido al peso de su nombre propio.

