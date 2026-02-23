Del regreso soñado al derrumbe: así fue el segundo paso de Gallardo por River

La escena fue elocuente: Marcelo Gallardo se retiró en silencio de Liniers tras la derrota frente a Vélez Sarsfield. Sin declaraciones, sin gestos, con la sensación de que el ciclo había llegado a su fin. Esa postal marcó el cierre de su segunda etapa al frente deRiver Plate, un período de 18 meses que nació cargado de expectativas pero que terminó envuelto en una crisis impensada.
El Muñeco había regresado en agosto de 2024, luego de la salida de Martín Demichelis, con la ilusión de recrear la mística de sus años más gloriosos. Sin embargo, la realidad fue distinta. En total dirigió 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, lo que arroja una efectividad del 53,72%. Un porcentaje que, aislado, podría parecer competitivo, pero que pierde peso ante el derrumbe final: River fue el equipo que más perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, con 10 caídas.
Una segunda parte que ilusionó en sus inicios
El comienzo, el 5 de agosto de 2024, ofreció señales alentadoras. En ese primer semestre disputó 25 encuentros, con 10 triunfos (incluido un superclásico ganado como visitante), 10 empates y apenas cinco derrotas. El golpe más fuerte de ese tramo fue la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Aun así, el panorama no parecía alarmante.
Pero en 2025 comenzaron los síntomas de desgaste. El equipo falló en instancias decisivas: perdió por penales la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba, volvió a quedar eliminado desde los doce pasos frente a Platense en el Torneo Apertura y se despidió en fase de grupos del Mundial de Clubes.
La eliminación de la Libertadores, el principio del fin
El quiebre definitivo tuvo nombre propio: Palmeiras. La eliminación en la Libertadores 2025 fue un impacto del que el plantel no logró reponerse. Hasta ese cruce, los números eran sólidos: 22 triunfos, 15 empates y apenas tres derrotas. Después, la pendiente fue abrupta: 10 caídas, dos victorias y un empate, incluyendo la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera, la única en superclásicos durante este segundo ciclo.
Una temporada para el olvido
La inercia negativa se prolongó hasta el inicio de 2026. En las primeras seis fechas del Apertura, River encadenó tres derrotas consecutivas y la caída ante Vélez selló un registro contundente: 12 derrotas en los últimos 20 partidos, una racha que el club no atravesaba desde 1910.
Así se cierra la segunda historia de Gallardo en Núñez. El ídolo conserva intacto su lugar en la memoria grande del club, pero deja un equipo golpeado, obligado a reconstruirse tras un final que estuvo muy lejos de aquellas noches de gloria.
Los números de Marcelo Gallardo en River
Segundo ciclo (2024-2026)
Partidos dirigidos: 85
Victorias: 35
Empates: 32
Derrotas: 18
Goles a favor: 107
Goles en contra: 68
Efectividad: 53,72%
Títulos: 0
Superclásicos: 2 victorias y 1 derrota
Primer ciclo (2014-2022)
Partidos dirigidos: 424
Victorias: 228
Empates: 111
Derrotas: 85
Efectividad: 53,77% (62% de puntos conseguidos)
Goles a favor: 756
Goles en contra: 366
Títulos: 14 (7 internacionales y 7 nacionales)
Internacionales: Libertadores 2015 y 2018, Sudamericana 2014, Recopa Conmebol 2015, 2016 y 2019, y Suruga Bank 2015.
Nacionales: Copa Argentina 2015-16, 2016-17 y 2018-19, Supercopa Argentina 2017 (disputada en 2018) y 2019, Torneo de la Liga 2021 y Trofeo de Campeones 2021.