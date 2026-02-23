Del regreso soñado al derrumbe: así fue el segundo paso de Gallardo por River

El Muñeco Gallardo volvió en 2024 para recuperar la mística, pero una racha de 12 derrotas en 20 partidos terminó por sellar un ciclo que nunca encontró estabilidad.

Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió sin gloria en su segundo ciclo.

La escena fue elocuente: Marcelo Gallardo se retiró en silencio de Liniers tras la derrota frente a Vélez Sarsfield. Sin declaraciones, sin gestos, con la sensación de que el ciclo había llegado a su fin. Esa postal marcó el cierre de su segunda etapa al frente de River Plate, un período de 18 meses que nació cargado de expectativas pero que terminó envuelto en una crisis impensada.

El Muñeco había regresado en agosto de 2024, luego de la salida de Martín Demichelis, con la ilusión de recrear la mística de sus años más gloriosos. Sin embargo, la realidad fue distinta. En total dirigió 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, lo que arroja una efectividad del 53,72%. Un porcentaje que, aislado, podría parecer competitivo, pero que pierde peso ante el derrumbe final: River fue el equipo que más perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, con 10 caídas.

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores La eliminación del Millo frente al Palmeiras por Copa Libertadores marcó un antes y un después en el ciclo del Muñeco. Gentileza. Una segunda parte que ilusionó en sus inicios El comienzo, el 5 de agosto de 2024, ofreció señales alentadoras. En ese primer semestre disputó 25 encuentros, con 10 triunfos (incluido un superclásico ganado como visitante), 10 empates y apenas cinco derrotas. El golpe más fuerte de ese tramo fue la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Aun así, el panorama no parecía alarmante.

Pero en 2025 comenzaron los síntomas de desgaste. El equipo falló en instancias decisivas: perdió por penales la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba, volvió a quedar eliminado desde los doce pasos frente a Platense en el Torneo Apertura y se despidió en fase de grupos del Mundial de Clubes.

La eliminación de la Libertadores, el principio del fin El quiebre definitivo tuvo nombre propio: Palmeiras. La eliminación en la Libertadores 2025 fue un impacto del que el plantel no logró reponerse. Hasta ese cruce, los números eran sólidos: 22 triunfos, 15 empates y apenas tres derrotas. Después, la pendiente fue abrupta: 10 caídas, dos victorias y un empate, incluyendo la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera, la única en superclásicos durante este segundo ciclo.