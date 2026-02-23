Gimnasia busca reacción ante Independiente en el Legrotaglie: hora, TV y formaciones

Gimnasia de Mendoza recibe al Rojo por la séptima fecha del Apertura, en un duelo inédito en Primera División.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió al Lobo de La Plata.

Un hecho histórico. Gimnasia e Independiente se enfrentarán por primera vez en un partido de Primera División.

Luego de dos derrotas consecutivas, Gimnasia y Esgrima de Mendoza intentará volver al triunfo este martes desde las 22 cuando reciba a Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, marcará el primer cruce entre ambos en la máxima categoría. Contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y se verá por TNT Sports Premium.

Buen juego y actitud, la deuda sigue siendo el gol. El Lobo llega golpeado tras caer 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido parejo, donde generó situaciones claras pero no logró concretarlas. El mismo déficit mostró en la derrota 2 a 1 frente a Talleres de Córdoba, encuentro en el que creó oportunidades suficientes para al menos rescatar un punto, pero terminó pagando caro la falta de efectividad. Un contragolpe de la “T” sentenció la historia y dejó al equipo de Ariel Broggi con las manos vacías.

En su última presentación en casa también cayó por la mínima ante el Lobo platense, en un duelo en el que los dirigidos por Broggi estrellaron dos remates en los palos. Señales de que el funcionamiento aparece, pero la contundencia aún no.

En su regreso a Primera División tras 42 años, Gimnasia ha mostrado personalidad y momentos de buen fútbol. El torneo comenzó con una victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero, luego llegaron las caídas frente a San Lorenzo de Almagro y Unión de Santa Fe (donde sufrió un duro 4 a 0), antes de recuperarse ante Instituto de Córdoba.

El equipo evidenció una adaptación progresiva al ritmo de la categoría. En los primeros partidos sostenía la intensidad durante los 45 minutos iniciales, pero decayó en los complementos. Con el correr de las fechas logró mayor regularidad, especialmente en defensa, salvo en la dura caída ante el Tatengue.