Vuelta de Mendoza: 50 ediciones de una pasión que sigue rodando

Desde 1977, la Vuelta de Mendoza forjó una historia grande en el ciclismo nacional y celebró su Giro de Oro: cinco décadas de esfuerzo y entrega que la consagraron como ícono del deporte argentino.

La imponente trepada al Cristo Redentor, a 4.000 metros de altura, se corona como la etapa más extraordinaria del Giro Mendocino y una de las grandes maravillas del ciclismo mundial.

Desde aquellas primeras pedaleadas en las que “La Gacela”, Juan Carlos Ruarte, inscribía su nombre y su estilo por los caminos de nuestra provincia, comenzaba a tomar forma un viejo sueño ciclístico. Un sueño que con el tiempo se transformaría en Vuelta y que, décadas después, se consolidaría como uno de los grandes patrimonios deportivos de Mendoza: la Vuelta de Mendoza.

Esta temporada celebró sus 50 ediciones desde aquella primera disputa en marzo de 1977, que tuvo como ganador al sanjuanino Ruarte, quien más tarde sumaría otras dos consagraciones. Aquella semilla inicial germinó con fuerza y proyectó una competencia que atravesaría generaciones.

Medio siglo pedaleando historia en Mendoza La idea se gestó a partir de antecedentes entrañables como la Vuelta de Uspallata, la mítica Doble Villavicencio y los emblemáticos Cruces de Los Andes. De esas experiencias nació el impulso para pensar en un giro grande, integral, capaz de recorrer la diversidad geográfica mendocina y, al mismo tiempo, transformar el ciclismo local. Con el paso de los años, esa aventura llamada Vuelta de Mendoza fue moldeando una identidad y erigiendo a grandes glorias del pedal.

Tal vez nadie imaginó entonces que aquella empresa perduraría medio siglo. Mucho menos que alcanzaría su “Giro de Oro”: 50 ediciones ininterrumpidas de historia, esfuerzo y pasión. A lo largo de estas cinco décadas desfilaron los nombres más resonantes del ciclismo argentino. Hubo etapas de enorme jerarquía y otras más austeras, pero jamás perdió su esencia.

Quizás haya quedado pendiente ese gran salto de profesionalización que le permitiera conquistar definitivamente el escenario internacional. Y argumentos no le faltan: pocos giros pueden ofrecer una variedad tan excepcional de escenarios, desde llanos veloces hasta la exigencia de la altura, coronando una de las trepadas más espectaculares del ciclismo mundial, la etapa de Las Cuevas con llegada al Cristo Redentor. Un espectáculo natural y deportivo difícil de igualar.