Vuelta de Mendoza: 50 ediciones de una pasión que sigue rodando

Desde aquellas primeras pedaleadas en las que “La Gacela”, Juan Carlos Ruarte, inscribía su nombre y su estilo por los caminos de nuestra provincia, comenzaba a tomar forma un viejo sueño ciclístico. Un sueño que con el tiempo se transformaría en Vuelta y que, décadas después, se consolidaría como uno de los grandes patrimonios deportivos de Mendoza: la Vuelta de Mendoza.
Esta temporada celebró sus 50 ediciones desde aquella primera disputa en marzo de 1977, que tuvo como ganador al sanjuanino Ruarte, quien más tarde sumaría otras dos consagraciones. Aquella semilla inicial germinó con fuerza y proyectó una competencia que atravesaría generaciones.
Medio siglo pedaleando historia en Mendoza
La idea se gestó a partir de antecedentes entrañables como la Vuelta de Uspallata, la mítica Doble Villavicencio y los emblemáticos Cruces de Los Andes. De esas experiencias nació el impulso para pensar en un giro grande, integral, capaz de recorrer la diversidad geográfica mendocina y, al mismo tiempo, transformar el ciclismo local. Con el paso de los años, esa aventura llamada Vuelta de Mendoza fue moldeando una identidad y erigiendo a grandes glorias del pedal.
Tal vez nadie imaginó entonces que aquella empresa perduraría medio siglo. Mucho menos que alcanzaría su “Giro de Oro”: 50 ediciones ininterrumpidas de historia, esfuerzo y pasión. A lo largo de estas cinco décadas desfilaron los nombres más resonantes del ciclismo argentino. Hubo etapas de enorme jerarquía y otras más austeras, pero jamás perdió su esencia.
Quizás haya quedado pendiente ese gran salto de profesionalización que le permitiera conquistar definitivamente el escenario internacional. Y argumentos no le faltan: pocos giros pueden ofrecer una variedad tan excepcional de escenarios, desde llanos veloces hasta la exigencia de la altura, coronando una de las trepadas más espectaculares del ciclismo mundial, la etapa de Las Cuevas con llegada al Cristo Redentor. Un espectáculo natural y deportivo difícil de igualar.
Retos y paisajes que marcaron el camino
La Vuelta también tuvo sus héroes mendocinos. El primero en inscribir su nombre fue Cayetano Cortez, en 1981. Luego llegarían el recordado Roberto “Pato” Escalante, Omar Contreras, José Villarroel, Raúl del Rosario Ruarte, Rubén Bergamín, Juan Marcelo Agüero y Alejandro Corvalán. Más tarde, Ignacio “Chueco” Gili sumaría dos títulos. Pero quien alcanzó la cima en cantidad de triunfos fue Gabriel “Lobito” Brizuela, con tres conquistas que lo convirtieron en referencia ineludible del Giro Mendocino. Sin dejar de contar que el máximo ganador de la Vuelta es el bonaerense Juan Pablo Dotti: se impuso en6 ocasiones,.
Con sus luces y sus sombras, con sus épocas de esplendor y sus momentos de transición, la Vuelta de Mendoza ha llegado a estas 50 ediciones -y en 2027 cumplirá formalmente medio siglo de vida- con el orgullo intacto de pertenecer a una provincia de tradición rutera. Seguramente aún tenga desafíos por delante, mejoras por concretar y nuevos horizontes por explorar. Pero hoy, más que nunca, es tiempo de celebrar su histórico Giro de Oro: cincuenta capítulos de una pasión que sigue rodando.