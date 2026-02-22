Final del partido: Vélez derrotó 1 a 0 a River en el Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura

ST 45': Final del partido
River no puedo a pesar de los intentos y perdió 1 a 0 ante Vélez.
Vélez aprovechó el presente actual de River y se llevó los tres puntos en un partido con muchas situaciones para ambos. River sigue sin poder levantar cabeza.
Darío Herrera se cansó de las insesantes protestas del lateral y lo amonestó.
Luego de varios rebotes en el área, Galoppo intentó una tijera y la pelota pasó cerca por arriba del travesaño. River está cerca de empatarlo. Vélez parece cansado.
Sale el goleador de la noche, Lanzini y entra Machuca.
El ecuatoriano sale por una molestia en la clavícula. Entra Subiabre.
Sale Vera y entra Galoppo para darle frescura al mediocampo.
Sale Robertone y entra Aliendro; Sale Monzón y entra Romero.
El Millonario encuentra más pases y maneja mejor la pelota en lo que va del partido.
El ecuatoriano enganchó hacia adentro y remató al arco. Gran respuesta del arquero del Fortín.
El uruguayo cortó una posible contra de Vélez con la mano.
Sale Tomás Galván y entra Kendry Paez; Sale Franco Armani y entra Santiago Beltrán.
Vélez Sarsfield 1 - River Plate 0. Lanzini el autor del gol.
Colidio eludió a 2 defensores y probó de afuera del área, pelota fácil para el arquero.
Salió de la cancha Matías Pellegrini y entró Alex Verón.
Salió con una mueca de dolor en su pierna Juanfer Quintero y entró Joaquín Freitas.
El chileno fue con bronca a trabar y se ganó la amarilla después de golpear al jugador de Vélez.
El Fortín maneja mejor el mediocampo y conecta mejor con sus delanteros. River no reacciona.
Manuel Lanzini sacó un latigazo abajo imposible para Armani y ya gana Vélez por 1 a 0 en el amanecer del partido.
El equipo de Gallardo busca sumar de a 3 frente a un muy buen Vélez en la vuelta de Franco Armani.
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: José Amalfitani
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Germán Delfino
Hora: 19:15
TV: ESPN Premium