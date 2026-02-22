vivo

Final del partido: Vélez derrotó 1 a 0 a River en el Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura

Vélez aprovechó el presente actual de River y se llevó los tres puntos en un partido con muchas situaciones para ambos. River sigue sin poder levantar cabeza.

Vélez cerró la noche con una victoria frente a un River que navega sin rumbo.
Los Andes | Redacción Deportes
ST 45': Final del partido

River no puedo a pesar de los intentos y perdió 1 a 0 ante Vélez.

ST 41': Amarilla para Montiel

Darío Herrera se cansó de las insesantes protestas del lateral y lo amonestó.

ST 34': Se perdió el gol del empate Galoppo

Luego de varios rebotes en el área, Galoppo intentó una tijera y la pelota pasó cerca por arriba del travesaño. River está cerca de empatarlo. Vélez parece cansado.

ST 31': Cambio en Vélez

Sale el goleador de la noche, Lanzini y entra Machuca.

ST 25': Último cambio en River y se termina el partido para Kendry Páez

El ecuatoriano sale por una molestia en la clavícula. Entra Subiabre.

ST 21': Otro cambio más en River

Sale Vera y entra Galoppo para darle frescura al mediocampo.

ST 20': Dos cambios más en Vélez

Sale Robertone y entra Aliendro; Sale Monzón y entra Romero.

ST 18': River parece más fresco que Vélez en este tramo del partido

El Millonario encuentra más pases y maneja mejor la pelota en lo que va del partido.

ST 8': Avisó Kendry Páez en River

El ecuatoriano enganchó hacia adentro y remató al arco. Gran respuesta del arquero del Fortín.

ST 6': Amonestado Matías Viña en River

El uruguayo cortó una posible contra de Vélez con la mano.

ST 1': Dos cambios en River

Sale Tomás Galván y entra Kendry Paez; Sale Franco Armani y entra Santiago Beltrán.

PT 45': Finalizó el primer tiempo en el Amalfitani

Vélez Sarsfield 1 - River Plate 0. Lanzini el autor del gol.

PT 42': Primer intento de River al arco

Colidio eludió a 2 defensores y probó de afuera del área, pelota fácil para el arquero.

PT 33': Primer cambio en Vélez

Salió de la cancha Matías Pellegrini y entró Alex Verón.

PT 27': Cambio en River

Salió con una mueca de dolor en su pierna Juanfer Quintero y entró Joaquín Freitas.

PT 17': Amonestado Paulo Díaz en River

El chileno fue con bronca a trabar y se ganó la amarilla después de golpear al jugador de Vélez.

PT 15': Vélez presiona a River contra su arco y el Millonario parece golpeado por el gol

El Fortín maneja mejor el mediocampo y conecta mejor con sus delanteros. River no reacciona.

PT 5': El Fortín ya castigó a River con gol de Lanzini

Manuel Lanzini sacó un latigazo abajo imposible para Armani y ya gana Vélez por 1 a 0 en el amanecer del partido.

PT 1': Arrancó el partido entre el Fortín y el Millonario

El equipo de Gallardo busca sumar de a 3 frente a un muy buen Vélez en la vuelta de Franco Armani.

Formaciones confirmadas de Vélez Sarsfield - River Plate:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Germán Delfino

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

