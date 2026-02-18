La Liga Profesional ajusta el calendario para ubicar los partidos suspendidos este jueves

Debido al paro general previsto para este jueves en todo el país, la Liga Profesional decidió evitar conflictos mayores y postergó los encuentros para el fin de semana. Entre ellos, el que tenía que mantener Independiente Rivadavia en su estadio.

Por el paro, podrían postergar los partidos de la Liga Profesional previstos para el jueves

A través de las redes sociales, Independiente de Avellaneda confirmó que disputará el reprogramado partido ante Independiente Rivadavia este sábado 21 de febrero a las 17 horas, en el Bautista Gargantini.

“El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.” , publicó el club en su cuenta oficial de X. Así, el público Leproso tendrá que reorganizar su fin de semana para poder decir presente en la Catedral Azul.

San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto jugarían el domingo 22 de febrero, una medida que obligaría a la Liga Profesional a rearmar la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 y modificar una agenda ya ajustada. Aunque todavía no hubo confirmación oficial.

Alexis Cuello sigue siendo la figura en el Ciclón, en esta oportunidad brindó una asistencia tras una gran jugada individual y dejó solo a Gregorio Rodríguez frente al arco y, marcó el único gol del encuentro con el que San Lorenzo sumó su segunda victoria consecutiva.

La huelga impactaría de lleno en la logística, el traslado de los planteles y los operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por lo que los clubes buscan evitar contratiempos.

En Boedo ya habían tomado recaudos ante la incertidumbre: el plantel no iba a concentrar si no estaban garantizadas las condiciones para disputar el partido en el estadio Pedro Bidegain. Del lado cordobés, Estudiantes de Río Cuarto exigía una definición concreta para no viajar a Buenos Aires sin certezas y evitar un gasto innecesario.

Si se confirma el cambio, la Liga también deberá reprogramar el cruce entre San Lorenzo e Instituto de la Fecha 7, ya que el Ciclón no podría jugar con menos de 72 horas de descanso reglamentario.

Y a su vez, el calendario quedaría apretado y condicionado para el fin de semana ya que River Plate debería jugar su duelo ante Vélez en Liniers el domingo a las 18:30, pero si San Lorenzo pasa su partido para el mismo día deberá correr el horario para más adelante en la noche.

La reestructuración no terminaría ahí. Defensa y Justicia y Belgrano pasarían su partido del jueves al viernes por la adhesión de Utedyc al paro. Finalmente, Instituto y Atlético Tucumán si jugarán según lo previsto, debido a que el Decano viajó el miércoles para evitar problemas.