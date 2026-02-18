18 de febrero de 2026 - 17:55

La Liga Profesional ajusta el calendario para ubicar los partidos suspendidos este jueves

En los próximos días se disputarán los encuentros del torneo local que sufrieron la postergación por el paro. Independiente Rivadavia juega el sábado.

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

“El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.”, publicó el club en su cuenta oficial de X. Así, el público Leproso tendrá que reorganizar su fin de semana para poder decir presente en la Catedral Azul.

Qué pasará con los otros encuentros de la Liga Profesional:

San Lorenzo vs Central Córdoba
Alexis Cuello sigue siendo la figura en el Ciclón, en esta oportunidad brindó una asistencia tras una gran jugada individual y dejó solo a Gregorio Rodríguez frente al arco y, marcó el único gol del encuentro con el que San Lorenzo sumó su segunda victoria consecutiva.

San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto jugarían el domingo 22 de febrero, una medida que obligaría a la Liga Profesional a rearmar la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 y modificar una agenda ya ajustada. Aunque todavía no hubo confirmación oficial.

La huelga impactaría de lleno en la logística, el traslado de los planteles y los operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por lo que los clubes buscan evitar contratiempos.

En Boedo ya habían tomado recaudos ante la incertidumbre: el plantel no iba a concentrar si no estaban garantizadas las condiciones para disputar el partido en el estadio Pedro Bidegain. Del lado cordobés, Estudiantes de Río Cuarto exigía una definición concreta para no viajar a Buenos Aires sin certezas y evitar un gasto innecesario.

Si se confirma el cambio, la Liga también deberá reprogramar el cruce entre San Lorenzo e Instituto de la Fecha 7, ya que el Ciclón no podría jugar con menos de 72 horas de descanso reglamentario.

Y a su vez, el calendario quedaría apretado y condicionado para el fin de semana ya que River Plate debería jugar su duelo ante Vélez en Liniers el domingo a las 18:30, pero si San Lorenzo pasa su partido para el mismo día deberá correr el horario para más adelante en la noche.

La reestructuración no terminaría ahí. Defensa y Justicia y Belgrano pasarían su partido del jueves al viernes por la adhesión de Utedyc al paro. Finalmente, Instituto y Atlético Tucumán si jugarán según lo previsto, debido a que el Decano viajó el miércoles para evitar problemas.

