18 de febrero de 2026

Úbeda necesita ganar, y prepara cambios en Boca Juniors para recibir a Racing

El DT introducirá varias modificaciones con el objetivo de recuperar terreno perdido, y sostenerse en su cargo. Cavani podría regresar al once inicial.

Claudio Úbeda planea cambios para mejorar el rendimiento de Boca Juniors

Claudio Úbeda planea cambios para mejorar el rendimiento de Boca Juniors

EFE
Los Andes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors se prepara para disputar un clásico más que interesante, cuando este viernes a las 20 horas reciba a Racing Club por una nueva fecha de la Liga Profesional. Debido a la necesidad de obtener un triunfo, el DT Úbeda recurriría a un referente del plantel.

Edinson Cavani podría ser titular en Boca Juniors:

Edinson Cavani
El goleador y un mensaje alentador para los hinchas Xeniezes.

El goleador y un mensaje alentador para los hinchas Xeniezes.

Se trata de Edinson Cavani, cuya presencia asoma como el principal movimiento del Xeneize para el clásico ante la Academia, que además contará con la ausencia de Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

En un contexto de irregularidad futbolística y con la baja confirmada de Paredes, el delantero uruguayo podría reaparecer desde el inicio en un esquema con doble nueve que buscará mayor peso ofensivo en La Bombonera. Su regreso a la formación tiene más que ver con lo que puede aportar desde la experiencia en una jornada caliente.

Además, el duelo ante el Calamar dejó una consecuencia sensible: Leandro Paredes, afectado por un esguince en el tobillo derecho, no será arriesgado ante la Academia por recomendación médica.

Delgado adentro, y las dudas en defensa:

Milton Delgado, joven promesa de Boca
Milton Delgado, joven promesa de Boca

Milton Delgado, joven promesa de Boca

Sin el volante campeón del mundo, el joven mediocampista Milton Delgado se perfila como reemplazante, lo que podría modificar el dibujo táctico. En ese escenario, Cavani volvería al once para acompañar en ataque y aportar jerarquía en un partido determinante para el semestre.

Santiago Ascacíbar, que terminó con molestias en el último encuentro, trabajó con normalidad y será titular. En defensa, Marcelo Weigandt podría ingresar por Juan Barinaga y Nicolás Figal reemplazaría a Lautaro Di Lollo en la zaga central.

En tanto, Tomás Aranda, Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre permanecen entrenándose con el plantel profesional, mientras que Carlos Palacios volvería a concentrar, aunque el cuerpo técnico evalúa no incluirlo desde el arranque.

