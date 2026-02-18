Úbeda necesita ganar, y prepara cambios en Boca Juniors para recibir a Racing

Boca Juniors se prepara para disputar un clásico más que interesante, cuando este viernes a las 20 horas reciba a Racing Club por una nueva fecha de la Liga Profesional . Debido a la necesidad de obtener un triunfo, el DT Úbeda recurriría a un referente del plantel.

Un ídolo de Boca Juniors, durísimo contra Juan Román Riquelme: "No volvería a trabajar con el"

Cristian Medina se despide de Estudiantes y está cerca de firmar con Botafogo

Se trata de Edinson Cavani, cuya presencia asoma como el principal movimiento del Xeneize para el clásico ante la Academia , que además contará con la ausencia de Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

El goleador y un mensaje alentador para los hinchas Xeniezes.

En un contexto de irregularidad futbolística y con la baja confirmada de Paredes, el delantero uruguayo podría reaparecer desde el inicio en un esquema con doble nueve que buscará mayor peso ofensivo en La Bombonera. Su regreso a la formación tiene más que ver con lo que puede aportar desde la experiencia en una jornada caliente.

Cabe destacar que el equipo que conduce Claudio Úbeda no mostró mejoras tras la derrota frente a Vélez en Liniers y el empate ante Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Esto provoca que la continuidad del entrenador esté en disputa. Si no gana, es casi un hecho que dejará su cargo.

Además, el duelo ante el Calamar dejó una consecuencia sensible: Leandro Paredes, afectado por un esguince en el tobillo derecho , no será arriesgado ante la Academia por recomendación médica.

Delgado adentro, y las dudas en defensa:

Milton Delgado, joven promesa de Boca Milton Delgado, joven promesa de Boca

Sin el volante campeón del mundo, el joven mediocampista Milton Delgado se perfila como reemplazante, lo que podría modificar el dibujo táctico. En ese escenario, Cavani volvería al once para acompañar en ataque y aportar jerarquía en un partido determinante para el semestre.

Santiago Ascacíbar, que terminó con molestias en el último encuentro, trabajó con normalidad y será titular. En defensa, Marcelo Weigandt podría ingresar por Juan Barinaga y Nicolás Figal reemplazaría a Lautaro Di Lollo en la zaga central.

En tanto, Tomás Aranda, Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre permanecen entrenándose con el plantel profesional, mientras que Carlos Palacios volvería a concentrar, aunque el cuerpo técnico evalúa no incluirlo desde el arranque.