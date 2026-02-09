Triunfazo de Vélez Sarsfield ante Boca Juniors, que sufrió más de la cuenta

El Xeneize comenzó muy activo, con el objetivo de hacerse protagonista en campo rival con el tándem Paredes - Ascacibar en el corte y confección. Por ese motivo, las primeras oportunidades de peligro fueron todas de la visita.
Si bien es cierto que ninguna fue demasiado importante, los de Úbeda tuvieron el centro de Barinaga y el desvío de Ayrton Costa, un remate de Blanco que pegó en el lateral del arco, un disparo desde la puerta del área de Leandro Paredes, y una llegada de Zenón por la izquierda que el arquero contuvo sin problemas.
A Vélez le costó un poco más, pero cuando despertó logró emparejar el trámite. Comenzó a disputarle el balón a Boca, y por momentos se lo quitó. En cuanto a chances para convertir, se destacaron el cabezazo desviado de Florian Monzón, y los intentos sin potencia de Diego Valdés y Tobías Andrada.
Gol de Pellegrini para el 1 a 0 de Vélez Sarsfield:
Embed
GOLAZO DE VÉLEZ Y EMOCIÓN PARA PELLEGRINI ANTE BOCA
El complemento empezó con el Fortín mucho más encendido, especialmente su número diez Diego Valdés. El mediocampista levantó a todo el estadio, y resultó la explicación para cada ofensiva local. Avisó con un cabezazo desviado y una excelente acción individual donde enganchó ante dos rivales y remató afuera, y luego pasó a cobrar por caja.
En una ráfaga, Valdés generó los dos tantos que pusieron en ventaja a Vélez. A los 18' tiró centro para el fulminante cabezazo de Pellegrini, y dos minutos después le puso una excelente habilitación al mismo futbolista, que venció de nuevo a Marchesín para el 2 a 0.
El doblete de Pellegrini para el Fortín:
Embed
DOBLETE DE PELLEGRINI EN DOS MINUTOS: VÉLEZ LE GANA A BOCA 2-0
El dueño de casa creció en confianza, y estuvo cerca de ampliar la cuenta con una apilada de Godoy que terminó con un remate pifiado del futbolista. Boca adelantó líneas sin respaldo táctico que lo cubra, y quedó expuesto a posibles contras. Sin embargo, eso nunca se concretó.
Lo que si sucedió es el descuento Xeneize, a través de una buena acción colectiva que terminó con el remate al ángulo de Zufiaurre. Fue un golazo que sirvió para ponerle cierto misterio al cierre de la noche.
Golazo de Zufiaurre para el descuento Xeneize:
Embed
DEL OLE, OLE DE VÉLEZ AL GOLAZO DE BOCA: ZUFIAURRE DESCONTÓ