Triunfazo de Vélez Sarsfield ante Boca Juniors, que sufrió más de la cuenta

El Xeneize perdió 2 a 1 ante el Fortín por la cuarta fecha de la Liga Profesional, en el José Amalfitani.

Vélez Sarsfield superó 2 a 1 a Boca Juniors en el José Amalfitani, debido a los dos goles convertidos por Matías Pellegrini, y al descuento sobre el final de Iker Zufiaurre. El duelo correspondió a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Xeneize comenzó muy activo, con el objetivo de hacerse protagonista en campo rival con el tándem Paredes - Ascacibar en el corte y confección. Por ese motivo, las primeras oportunidades de peligro fueron todas de la visita.

Si bien es cierto que ninguna fue demasiado importante, los de Úbeda tuvieron el centro de Barinaga y el desvío de Ayrton Costa, un remate de Blanco que pegó en el lateral del arco, un disparo desde la puerta del área de Leandro Paredes, y una llegada de Zenón por la izquierda que el arquero contuvo sin problemas.

image A Vélez le costó un poco más, pero cuando despertó logró emparejar el trámite. Comenzó a disputarle el balón a Boca, y por momentos se lo quitó. En cuanto a chances para convertir, se destacaron el cabezazo desviado de Florian Monzón, y los intentos sin potencia de Diego Valdés y Tobías Andrada.

Gol de Pellegrini para el 1 a 0 de Vélez Sarsfield: Embed GOLAZO DE VÉLEZ Y EMOCIÓN PARA PELLEGRINI ANTE BOCA



El complemento empezó con el Fortín mucho más encendido, especialmente su número diez Diego Valdés. El mediocampista levantó a todo el estadio, y resultó la explicación para cada ofensiva local. Avisó con un cabezazo desviado y una excelente acción individual donde enganchó ante dos rivales y remató afuera, y luego pasó a cobrar por caja.