Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el Legrotaglie y derrotó a Instituto
Con gol de Facundo Lencioni, el Lobo superó 1 a 0 a la Gloria, cortó la racha negativa y celebró su primer triunfo como local en la Liga Profesional. César Rigamonti, la figura del partido, le contuvo un penal a Jara.
En su mejor noche desde que el Lobo debutó en Primera División, Facundo Lencioni volvió a gol frente a un estadio colmado.
Foto:
Wálter Caballero
En el Parque, en un partido caliente el Lobo y la Gloria igualan sin goles. Rigamonti le contuvo un penal a Jara.
Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo frente a Instituto de Córdoba y recuperó la sonrisa en el Víctor Legrotaglie al imponerse por 1 a 0, con gol de Facundo Lencioni, en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Liga Profesional.
Fue una victoria construida desde la determinación. A lo largo del partido, el Lobo mostró mejor actitud y mayor ambición que su rival. Si bien le costó encontrar profundidad, llegó con claridad y fue superior a un Instituto que apostó a esperar y sacar provecho de algún error del Mensana.
El entrenador Broggi entendió que el equipo necesitaba aire fresco y, con algunas variantes, Gimnasia ganó decisión. En la primera llegada clara de la etapa final, Rodríguez inició la jugada tras un desborde de Paredes y Facundo Lencioni apareció en el área para sellar el 1 a 0 con un potente derechazo.
El gol fue un desahogo total para el cuerpo técnico, los jugadores y un Legrotaglie que explotó. Mucho más que tres puntos: significó dejar atrás la durísima goleada sufrida en Santa Fe frente a Unión y volver a encenderse en un torneo que representa un desafío completamente nuevo para este Gimnasia.
Antes del tanto de Lencioni -quien disputó su mejor partido en lo que va del campeonato-, el Lobo volvió a apoyarse en su gran figura: César Rigamonti. El arquero, héroe en los penales históricos de la final del ascenso, tuvo otra noche consagratoria. A los 9 minutos del primer tiempo contuvo un penal clave y, además, ahogó en al menos cuatro ocasiones el grito de gol de Instituto.
En una de las jugadas más destacadas, Rigamonti protagonizó una triple atajada en un mano a mano que terminó en gol de la Gloria, pero que luego fue anulado por el VAR. Excepcional actuación del arquero mensana.
Desde las tribunas volvió a bajar el clásico “Riga, Riga”, en una noche en la que Gimnasia celebró su primer triunfo como local, con fútbol, carácter y guapeza. Una victoria imprescindible.
Las formaciones
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan José Franco, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barbosa, Julián Ceballos, FacundoLencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Gastón Lodico, Juan Méndez, Nicolás Guerra, Gustavo Abregú; Alex Luna, Franco Jara. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.
Todos los datos de Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba
Estadio: Víctor Legrotaglie.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba: minuto a minuto y estadísticas