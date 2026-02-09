Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el Legrotaglie y derrotó a Instituto

Con gol de Facundo Lencioni, el Lobo superó 1 a 0 a la Gloria, cortó la racha negativa y celebró su primer triunfo como local en la Liga Profesional. César Rigamonti, la figura del partido, le contuvo un penal a Jara.

En su mejor noche desde que el Lobo debutó en Primera División, Facundo Lencioni volvió a gol frente a un estadio colmado.

Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo frente a Instituto de Córdoba y recuperó la sonrisa en el Víctor Legrotaglie al imponerse por 1 a 0, con gol de Facundo Lencioni, en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Fue una victoria construida desde la determinación. A lo largo del partido, el Lobo mostró mejor actitud y mayor ambición que su rival. Si bien le costó encontrar profundidad, llegó con claridad y fue superior a un Instituto que apostó a esperar y sacar provecho de algún error del Mensana.

El entrenador Broggi entendió que el equipo necesitaba aire fresco y, con algunas variantes, Gimnasia ganó decisión. En la primera llegada clara de la etapa final, Rodríguez inició la jugada tras un desborde de Paredes y Facundo Lencioni apareció en el área para sellar el 1 a 0 con un potente derechazo.

El gol fue un desahogo total para el cuerpo técnico, los jugadores y un Legrotaglie que explotó. Mucho más que tres puntos: significó dejar atrás la durísima goleada sufrida en Santa Fe frente a Unión y volver a encenderse en un torneo que representa un desafío completamente nuevo para este Gimnasia.

image El banco de Gimnasia estalló en un solo festejo con el gol de Lencioni. Walter Caballero