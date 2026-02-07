Rugby: Los Pumas 7s tuvieron un comienzo muy flojo en el Seven de Perth

El seleccionado argentino de rugby seven comenzó en la madrugada de este sábado su participación en el Seven de Perth, cuarta etapa del calendario 2025-26 del Circuito Mundial, con un arranque adverso en la fase de grupos.

FADEP iguala ante Estudiantes de San Luis en la vuelta de la final de Cuyo

El desarrollo para Los Pumas 7s fue similar al registrado en la etapa anterior de Singapur: tres derrotas en la zona inicial que los relegaron a la pelea por el quinto puesto. En ese marco, el conjunto argentino enfrentará a Francia en la madrugada del domingo, a las 0.36.

Argentina debutó en el Grupo A con una caída ante Fiji, último campeón de la etapa previa, por 26 a 10. Los puntos albicelestes llegaron a través de tries de Pedro De Haro y Santino Zangara.

Una de las presentaciones y derrotas de Los Pumas 7s fue frente a España.

En su segunda presentación, el rival fue Sudáfrica, en un encuentro más equilibrado pero con el mismo resultado final: derrota por 19 a 12. Marcos Moneta y Santino Zangara apoyaron los tries, con una conversión de De Haro. En este partido, Santiago Álvarez Fourcade asumió la capitanía del equipo.

El propio Álvarez Fourcade volvió a liderar al seleccionado en el tercer compromiso frente a España, que terminó con una nueva caída por 26 a 19. Los tries argentinos fueron obra de Marcos Moneta (2) y Santino Zangara, mientras que las conversiones estuvieron a cargo de Luciano González y el propio Moneta.

El segundo partido de la jornada lo jugaron frente a Sudáfrica, también fue derrota.

Una baja importante en la previa

Como dato saliente en la previa del debut en Australia, el plantel sufrió la baja de Joaquín Pellandini, quien quedó desafectado por una lesión en el hombro derecho.

Las semifinales por el quinto puesto se disputarán este domingo desde las 0.14, con el cruce entre España y Gran Bretaña, y posteriormente Argentina enfrentará a Francia. Por su parte, las semifinales por el título tendrán los cruces Fiji–Nueva Zelanda y Australia–Sudáfrica.

En la rama femenina, las semifinales estarán protagonizadas por Nueva Zelanda–Francia y Australia–Estados Unidos.