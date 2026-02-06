6 de febrero de 2026 - 22:14

Rugby: Primera concentración de Los Pumitas en Entre Ríos

Con cinco jugadores mendocinos convocados empieza a trabajar la selección nacional juvenil de rugby son de los clubes Mendoza RC y Los Tordos RC

Rugby. Federico Serpa del club Los Tordos campeón Nacional 2025 con su M 19, es uno de los cinco mendocinos convocados a la concentración nacional.

Por Gonzalo Tapia

Rugby. Desde el martes 10 al sábado 14 de febrero, el Seleccionado M20 llevará a cabo su primera Concentración Nacional del año en Paraná, Entre Ríos. Serán 46 los jugadores que se reunirán en el Club Atlético Estudiantes (CAE), que una vez más recibirá al seleccionado juvenil. Hay cinco mendocinos convocados.

¿Qué dijo el coach Nicolás Fernández de Los Pumitas?

Nicolás Fernández Miranda se refirió a qué espera para el encuentro con los jugadores: “Es una oportunidad para estar juntos como equipo, hay que aprovechar estos 4 días que estaremos juntos, desde entrenar fuerte hasta la convivencia y generar buenos vínculos que es importantísimo para nosotros. También queremos que nos reconozcan como un equipo que entrena fuerte, que labura y que no se conforma con la performance del año pasado, sino que quiere elevar la vara y que tiene ganas de competir y ganar”.

A su vez, comentó sobre la importancia de esta concentración: “Sentimos que está muy bueno venir para acá, la gente nos trata excelente y sentimos que sirve tener entrenamientos abiertos y que la gente venga a ver y sentirse parte. El año pasado nos habíamos quedado con las ganas de hacer algo con otro equipo y por suerte este año tenemos el cierre del viernes a la tarde un entrenamiento en conjunto con Capibaras XV”.

Entre los convocados a la Concentración Nacional en Paraná están los mendocinos.

Tomas Canedo MENDOZA RC

Julián Cossutta MENDOZA RC

Bautista Salinas Mallea LOS TORDOS RC

Federico Serpa LOS TORDOS RC

Laureano Valle MENDOZA RC

