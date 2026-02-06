Rugby: Argentina debuta ante Fiji en la madrugada sabatina

Este fin de semana, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, comienza el Seven de Rugby en la ciudad australiana de Perth, donde el seleccionado argentino de la especialidad reducida, denominado Los Pumas 7's, empezará a disputar la cuarta fecha o etapa del Circuito Mundial de esta modalidad.
El seleccionado argentino no tuvo una buena actuación en el Seven de Singapur y ahora buscarán cambiar la cara y mejorar los resultados en la cuarta etapa.
¿Quién está en la zona de Argentina?
El conjunto albiceleste formará parte del Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España. Por su parte, el Grupo B quedó conformado por Francia, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña.
El debut será ante Fiji, desde la 1.30 de la madrugada del sábado (horario Argentina). Mientras que el segundo duelo será frente a Sudáfrica, a partir las 4.14. El cruce final se dará ante España, desde las 7.30 del mismo sábado.
Argentina buscará sumar puntos en el ranking mundial y acomodarse entre los protagonistas, ya que con el séptimo puesto en Singapur lo alejó de los puestos de vanguardia.
Ranking del Circuito Mundial
1- Fiji: 52 puntos
2- Nueva Zelanda: 48 puntos
3- Sudáfrica: 46 puntos
4- Francia: 46 puntos
5- Australia: 38 puntos
6- Argentina: 32 puntos
7- España: 26 puntos
8- Gran Bretaña: 24 puntos