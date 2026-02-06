6 de febrero de 2026 - 20:21

Rugby: Argentina debuta ante Fiji en la madrugada sabatina

Inicia la cuarta etapa del circuito mundial de rugby seven en Perth, Australia; donde, en la tabla de la competencia, Los Pumas están sextos.

Rugby. Los ocho capitanes de las selecciones nacionales de Seven, que competirán entre sábado y domingo en la ciudad australiana de Perth, por la cuarta fecha del Circuito Mundial de la especialidad reducida.

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Este fin de semana, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, comienza el Seven de Rugby en la ciudad australiana de Perth, donde el seleccionado argentino de la especialidad reducida, denominado Los Pumas 7's, empezará a disputar la cuarta fecha o etapa del Circuito Mundial de esta modalidad.

Rugby. Federico Serpa del club Los Tordos campeón Nacional 2025 con su M 19, es uno de los cinco mendocinos convocados a la concentración nacional.

El seleccionado argentino no tuvo una buena actuación en el Seven de Singapur y ahora buscarán cambiar la cara y mejorar los resultados en la cuarta etapa.

santiago mare
Rugby. Santiago Mare capit&aacute;n del seleccionado nacional de Rugby

¿Quién está en la zona de Argentina?

El conjunto albiceleste formará parte del Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España. Por su parte, el Grupo B quedó conformado por Francia, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña.

El debut será ante Fiji, desde la 1.30 de la madrugada del sábado (horario Argentina). Mientras que el segundo duelo será frente a Sudáfrica, a partir las 4.14. El cruce final se dará ante España, desde las 7.30 del mismo sábado.

Argentina buscará sumar puntos en el ranking mundial y acomodarse entre los protagonistas, ya que con el séptimo puesto en Singapur lo alejó de los puestos de vanguardia.

Ranking del Circuito Mundial

1- Fiji: 52 puntos

2- Nueva Zelanda: 48 puntos

3- Sudáfrica: 46 puntos

4- Francia: 46 puntos

5- Australia: 38 puntos

6- Argentina: 32 puntos

7- España: 26 puntos

8- Gran Bretaña: 24 puntos

Rugby. Marcos Moneta una de las figuras del equipo nacional de la especialidad reducida

