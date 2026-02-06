Rugby: Argentina debuta ante Fiji en la madrugada sabatina

Inicia la cuarta etapa del circuito mundial de rugby seven en Perth, Australia; donde, en la tabla de la competencia, Los Pumas están sextos.

Rugby. Los ocho capitanes de las selecciones nacionales de Seven, que competirán entre sábado y domingo en la ciudad australiana de Perth, por la cuarta fecha del Circuito Mundial de la especialidad reducida.

Este fin de semana, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, comienza el Seven de Rugby en la ciudad australiana de Perth, donde el seleccionado argentino de la especialidad reducida, denominado Los Pumas 7's, empezará a disputar la cuarta fecha o etapa del Circuito Mundial de esta modalidad.

El seleccionado argentino no tuvo una buena actuación en el Seven de Singapur y ahora buscarán cambiar la cara y mejorar los resultados en la cuarta etapa.

santiago mare Rugby. Santiago Mare capitán del seleccionado nacional de Rugby UAR

¿Quién está en la zona de Argentina? El conjunto albiceleste formará parte del Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España. Por su parte, el Grupo B quedó conformado por Francia, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña.