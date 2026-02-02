2 de febrero de 2026 - 18:54

Rugby: Argentina conoce a sus rivales para la etapa de Australia

Este fin de semana en la ciudad de Perth se disputa la cuarta fecha del circuito mundial de rugby seven

Rugby. Marcos Moneta una de las figuras del equipo nacional de la especialidad reducida

Los Pumas 7’s ya tienen definidos a sus rivales para la cuarta etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven, que se disputará este próximo fin de semana del 7 y 8 de febrero en la ciudad de Perth, en Australia.

Luego de finalizar en el séptimo puesto en el Seven de Singapur, el equipo argentino buscará dar vuelta la página y volver a pelear por el título, según comentaron desde el cuerpo técnico que es encabezado por Santiago Gómez.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España, en una zona de alta exigencia, mientras que el Grupo B estará conformado por Francia, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña, completando un cuadro de competencia con varios de los principales candidatos al título.

¿Cómo están las posiciones en el Rugby Seven?

Tras la tercera etapa, el ranking del Circuito Mundial masculino lo lidera Fiji con 52 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 48 y Sudáfrica y Francia con 46 unidades. Más atrás aparecen Australia con 38 puntos y Argentina con 32, ubicándose en la sexta posición, mientras que España (26) y Gran Bretaña (24) completan el top ocho.

El sistema de puntuación otorga 20 puntos al campeón de cada etapa, 18 al subcampeón y 16 al tercero, mientras que los equipos que finalizan séptimos y octavos apenas suman 8 y 6 unidades, respectivamente.

Con este panorama, la etapa de Perth aparece como una oportunidad clave para que Los Pumas 7’s recuperen terreno en el ranking y vuelvan a posicionarse entre los protagonistas del circuito.

