Luis Enrique pagó una lujosa cena para el plantel del PSG por su cumpleaños, pero no asistió: los motivos

Luis Enrique organizó una cena exclusiva en París para celebrar su cumpleaños y el pase a la final de la Champions League . Sin embargo, el técnico español sorprendió a todos al ausentarse deliberadamente de su propia fiesta para dejar que los jugadores del PSG disfrutaran sin la tensión de su mirada.

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El lugar elegido fue Prunier, un restaurante ultra chic de estilo Art Deco ubicado en el XVI Arrondissement, cerca del Arco del Triunfo . Conocido como "la casa del caviar", el local recibió a todo el plantel el jueves 7 de mayo. Aunque el asturiano cumplía 56 años oficialmente el viernes 8, decidió adelantar el festejo para unir al vestuario.

La decisión de no asistir fue un movimiento táctico estudiado. Según fuentes cercanas, el DT quiso que el equipo tuviera un momento de relax total tras el desgaste físico y mental de eliminar al Bayern Múnich. Su intención era que los futbolistas celebraran sin la ansiedad que suele generar la figura del entrenador en eventos sociales.

El menú estuvo a la altura del éxito deportivo. Los jugadores degustaron mariscos frescos, champagne y caviar Beluga, cuyo valor alcanza los 5.000 euros por cada porción de 250 gramos. También se sirvió el icónico "uovo Christian Dior", un plato de 62 euros que es marca registrada del establecimiento.

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El respaldo absoluto al modelo de Luis Enrique

Nasser Al-Khelaifi, presidente de la institución, no escatimó en elogios para el asturiano. Lo definió como "nuestra mejor materia prima y mi mejor decisión, un entrenador fantástico, pero también una persona excepcional". Este respaldo llega en el punto más alto de la temporada, con el equipo funcionando como una verdadera máquina de guerra.

Ahora, el PSG encara el tramo final de la temporada con la moral alta y un vestuario que parece haber encontrado la armonía bajo un liderazgo poco convencional.