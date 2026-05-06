6 de mayo de 2026 - 18:17

PSG superó en el global a Bayern Munich y está en la final de la Champions League

El elenco de Luis Enrique clasificó tras empatar 1 a 1 en Alemania, y va por la doble corona en Budapest, ante Arsenal

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Los equipos que habían disputado el llamado "partido del siglo" hace solamente una semana volvieron a verse las caras, esta vez en el Allianz Arena de Alemania, para definir la segunda llave de semifinales del máximo certamen de clubes de Europa.

El local debía ganar por la mínima diferencia para forzar los penales, y salió dispuesto a conseguirlo. Se desplegó con muchos hombres en ataque, y trató de ahogar a su rival desde el comienzo. Pero PSG fue inteligente, golpeó en la primera que tuvo, y le trastocó los planes.

A los tres minutos, Khvicha Kvaratskhelia desbordó por la izquierda, ingresó en el área, y encontró bien parado a Ousmane Dembélé, que le rompió el arco a Manuel Neuer para anotar el 1 a 0.

La reacción del Bayern tardó en llegar, y recién ocurrió 20 minutos más tarde con la acción individual de Luis Díaz y el remate que salió por encima del travesaño. Más tarde, Musiala probó con su propio disparo, pero Matvey Safonov respondió a la altura para salvar la caída de su arco.

El temido arquero alemán Manuel Neuer fue clave para sostener a su conjunto en la serie, tapandole un clarísimo cabezazo a Joao Neves en el primer tiempo, y un tiro a Doué en el complemento. Lo llamaron pocas veces, pero el uno siempre estuvo para atender.

Harry Kane y un descuento para la estadística:

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El tiempo pasaba, y Bayern Munich no encontraba la forma de convertir el tanto que lo metería de lleno en la definición. Cuando el encuentro se moría, ya en tiempo agregado, pudo conseguirlo con el centro de Davies, y la buena definición de Harry Kane.

No hubo tiempo para más. PSG se quedó con la semifinal por lo realizado en Francia, y se metió en la tercera final de la Champions League de su historia. Ahora le tocará defender la corona en Budapest, ante Arsenal de Inglaterra.

Minuto a minuto y estadísticas de Bayern Munich - PSG:

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