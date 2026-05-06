Luis Suárez le habló a Marcelo Bielsa para jugar el Mundial 2026: "Ya me disculpé"

Prácticamente un mes antes del inicio del Mundial 2026, el gran goleador Luis Suárez volvió a referirse a la chance de retornar a vestir la camiseta de la Selección de Uruguay, luego de una pelea pública con el entrenador Marcelo Bielsa.

En el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, el Pistolero decidió retirarse del equipo Charrúa. Además de ser una decisión futbolística, se trató de una determinación que respondía a conflictos internos con el DT argentino a cargo de la Celeste. Sin embargo, con el paso del tiempo esa bronca se diluyó, y ahora Suárez quiere retornar.

Así lo dejó en claro en varias entrevistas, una de ellas ocurrida en estas horas en el marco de una conferencia de prensa con Inter Miami. Allí, el delantero explicó: “Obviamente que uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la Selección".

A continuación, el delantero trató de hacer un repaso rápido de la situación, y remarcó que pidió perdón a las personas involucradas. "En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que darle lugar a los jóvenes. Después dije cosas que no tenía que haber dicho, no era el momento justo, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento“, lanzó.

En ese aspecto, Suárez repitió que está disponible para ser citado, a pesar de que Bielsa no parece tenerlo en cuenta. “Ahora lo que toca es seguir trabajando y como lo dije, jamás le diría que no a la Selección de Uruguay si me necesita. Más estando tan próximo a un Mundial”, palpitó.

Por otro lado, Lucho negó los rumores de una pelea con Javier Mascherano referida a su falta de titularidad en la MLS. “En su momento Masche me lo explicó. Obviamente el tener cada vez menos minutos te hace preguntarte por qué razón. Son decisiones que uno está para aceptar. Después vienen nuevos jugadores, nuevos compañeros a los que hay que apoyar, como el caso de Berte (Germán Berterame) sobre el que se dijeron muchas cosas, pero tenemos una excelente relación”, cerró.