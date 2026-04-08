Luis Suárez le abrió la puerta a un regreso a la Selección de Uruguay: "Nunca le voy a decir que no"

En el Diario Ovación de Uruguay, el futbolista del Inter Miami contó que el retiro del conjunto nacional le quitó el amor por el fútbol, y que lo hizo dudar sobre su futuro. "Te soy sincero... Es una realidad que desde que me retiré de la selección... La llama del fútbol se me fue apagando".
En ese sentido, Suárez profundizó sobre esa fuerte frase, y expresó: "Uno mantiene las ganas, la ilusión esa del fútbol por objetivos, por sueños, y uno siempre soñaba con estar en la selección. Por diferentes motivos obviamente que tomé la decisión, pero desde que dejé se apagó un poquito la llama del fútbol".
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Así, la pregunta sobre un posible regreso se hizo ineludible, como también la respuesta sincera de Lucho. "Obvio que la selección es siempre lo que uno quiere. Hoy te ponés a pensar y le empezás a dar vuelta a la cabeza, y estás cerca del Mundial, y si te necesitan, ¿qué hacés?", comenzó.