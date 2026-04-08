Luis Suárez le abrió la puerta a un regreso a la Selección de Uruguay: "Nunca le voy a decir que no"

El goleador Charrúa expresó que sigue retirado del cuadro nacional, pero que si lo llaman para disputar el Mundial 2026 volvería.

A muy poco tiempo para que se dispute el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el implacable goleador Luis Suárez expresó que podría volver a defender la camiseta de la Selección de Uruguay. "Si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la Selección", confesó al respecto.

En el Diario Ovación de Uruguay, el futbolista del Inter Miami contó que el retiro del conjunto nacional le quitó el amor por el fútbol, y que lo hizo dudar sobre su futuro. "Te soy sincero... Es una realidad que desde que me retiré de la selección... La llama del fútbol se me fue apagando".

En ese sentido, Suárez profundizó sobre esa fuerte frase, y expresó: "Uno mantiene las ganas, la ilusión esa del fútbol por objetivos, por sueños, y uno siempre soñaba con estar en la selección. Por diferentes motivos obviamente que tomé la decisión, pero desde que dejé se apagó un poquito la llama del fútbol".

Luis Suárez confesó querer volver a la Selección de Uruguay: "Jamás le voy a decir que no" image Luis Suárez se ilusiona con el Mundial 2026 Así, la pregunta sobre un posible regreso se hizo ineludible, como también la respuesta sincera de Lucho. "Obvio que la selección es siempre lo que uno quiere. Hoy te ponés a pensar y le empezás a dar vuelta a la cabeza, y estás cerca del Mundial, y si te necesitan, ¿qué hacés?", comenzó.

Luego, añadió al respecto. “Yo a mi país nunca le voy a decir que no, jamás le voy a decir que no a mi país. Me retiré de la selección para dejarle el camino a otros jugadores y porque pensé que llegó un momento que ya no podía ser útil para la selección. Pero si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la selección. Eso es imposible, mientras siga jugando, mientras siga vigente”, tiró.