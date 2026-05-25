25 de mayo de 2026 - 18:03

Turismo Carretera 2000: Di Palma hizo pesar su apellido y ganó en San Jorge

Josito Di Palma se quedó con la victoria en la segunda final de la quinta fecha del Turismo Carretera 2000,

Tursimo Carretera. Luis José&nbsp; Josito Di Palma hizo honor a su apellido en el circuito de San Jorge en la Provincia de Santa Fe

Tursimo Carretera. Luis José  "Josito" Di Palma hizo honor a su apellido en el circuito de San Jorge en la Provincia de Santa Fe

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El piloto de Arrecifes se impuso con el Citroën C4 en la segunda final de la quinta fecha y sumó puntos clave para meterse de lleno en la pelea por el campeonato en el marco del Turismo Carretera 2000.

En el Turismo Pista, los festejos quedaron en manos de Francisco Martínez, Alejo Cravero y Joaquín Cortina.

El piloto de Arrecifes logró un triunfo importante con el Citroën C4 y recortó diferencias en la lucha por el campeonato. El podio lo completaron Lucas Bohdanowicz, con Renault Fluence, y Bernardo Llaver, a bordo de un Honda Civic.

Camilo Echavarría finalizó en la cuarta posición con otro Honda Civic, mientras que Juan Ignacio Concina y Mario Valle completaron los seis primeros lugares de la competencia.

Con este resultado, Di Palma quedó segundo en el campeonato y se ilusiona con seguir descontando puntos en la pelea por el título.

En la Clase 3 del Turismo Pista, Francisco Martínez alcanzó su primera victoria luego de 43 intentos. El piloto de 9 de Julio, al mando de un Renault Clio, se quedó con una carrera muy ajustada en la que Luciano Farroni (Peugeot 208) y Felipe Martini (Renault Clio) completaron el podio.

La definición fue una de las grandes atracciones de la jornada, con los tres primeros peleando hasta los últimos metros y cruzando la meta con escasa diferencia.

En la Clase 2, Alejo Cravero ganó con un Fiat Uno Way, seguido por Matías Cantarini (VW Up) y Agustín Gajate (Fiat Uno Way). Por su parte, Joaquín Cortina se llevó la victoria en la Clase 1 con un Fiat Uno.

La próxima fecha tanto del Turismo Carretera 2000 como del Turismo Pista será el 14 de junio en el autódromo de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

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