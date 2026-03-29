29 de marzo de 2026 - 17:00

Canapino ganó en Neuquén, pero el choque múltiple se llevó todas las miradas del TC

Un violento choque múltiple en la final del Turismo Carretera en Neuquén dejó a seis pilotos fuera de competencia y generó gran impacto entre el público.

Final caliente en el TC: choque múltiple y abandono masivo en Neuquén.

Final caliente en el TC: choque múltiple y abandono masivo en Neuquén.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La tercera fecha del Turismo Carretera en Neuquén estuvo marcada por un violento choque múltiple que dejó a seis pilotos fuera de competencia y generó conmoción tanto en el circuito como entre quienes seguían la carrera.

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Berni tuvo una jornada perfecta: dominó los entrenamientos, hizo la pole y ganó la primera final del fin de semana en Neuquén con su Honda. 

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El incidente ocurrió en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, donde compiten habitualmente más de 50 autos, lo que eleva el riesgo ante cualquier maniobra o contacto en pista.

Los pilotos involucrados en el accidente fueron Lucas Carabajal, Julián Santero, Juan Bautista De Benedictis, Marcos Quijada, Martín Vázquez y Josito Di Palma, quienes debieron abandonar tras los daños sufridos en sus vehículos.

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Una carrera marcada por los incidentes

Más allá del fuerte accidente, la competencia también tuvo otro momento clave cuando Matías Rossi, que había conseguido la pole position número 40 de su carrera, perdió el liderazgo tras un despiste en la primera curva, quedando sin chances de pelear por la victoria.

Finalmente, el triunfo quedó en manos de Agustín Canapino, quien se impuso en una jornada cargada de tensión y con varios abandonos.

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Cómo quedó el top 10 en Neuquén

Detrás del ganador, completaron las primeras posiciones Christian Ledesma, Ignacio Fain, Hernán Palazzo, Juan Martín Trucco, Jonatan Castellano, Valentín Aguirre, Facundo Chapur, Germán Todino y Diego Azar.

El circuito neuquino, con más de 4.300 metros de extensión y siete curvas, volvió a ser escenario de una carrera intensa, en la que un solo incidente bastó para alterar el desarrollo de la competencia.

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