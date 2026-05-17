Los Premios Huarpe tendrán una edición especial en el año del 80° aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza

La historia del premio reúne nombres que dejaron una huella profunda en el deporte argentino: los campeones mundiales de boxeo Pascual Pérez, Nicolino Locche y Pablo Chacón; el legendario ciclista Ernesto Contreras; referentes del hockey sobre patines como Pablo Cairo y Mario Rubio; además de figuras como Mario Videla, Federico Méndez, Rodrigo Isgró, Eduardo Copello y el automovilista Julián Santero, entre muchos otros.
El piloto mendocino se coronó como el mejor de 2025 en Clase 2 en Turismo Nacional y logró su primer título.
Los mejores de la temporada 2025
La edición correspondiente a 2025 contará con 58 ternas y tres Premios Huarpe Honoríficos, alcanzando un total de 61 distinciones. Todos los ternados fueron invitados a participar junto a sus acompañantes y, en los casos de deportistas que se encuentren fuera de Mendoza, sus familiares podrán recibir el reconocimiento en representación.
Julieta Benedetti una de las mejores ciclistas de Mendoza de 2025.
Más allá de los resultados y las estadísticas, la gala volverá a poner en primer plano las historias de esfuerzo, perseverancia y superación que construyen el deporte mendocino día a día. Una noche para reconocer a quienes brillaron durante el último año, pero también para celebrar ocho décadas de una institución que acompañó y contó buena parte de la historia deportiva de la provincia.
TERNAS PREMIOS HUARPE 2025 (entrega 2026)
Estas son las 58 ternas y los 3 Premios Huarpe Honorífico para llegar a los 61 Huarpe correspondientes a 2025.
Todos los aquí nombrados están invitados a la ceremonia y podrán hacerlo con acompañantes. Además, les pedimos que aquellos que no se encuentren en la provincia, que lo haga un familiar en su representación.
El acto de premiación será el 18 de mayo, en el Teatro Plaza, de Godoy Cruz, a partir de las 19.30 horas.
1-Atletismo Enzo Moreno- Ignacio Erario- Martina Castellón
2-Ajedrez Indalecio López -Miller Martín Herrera- Santino Zambianchi
3-Hockey sobre césped masculino Lautaro Martínez- Luciano Coria -Lautaro Gutiérrez
4-Sóftbol Chiara Victoria Anea Sulti- Zoe Constanza Arditi Plana- Benjamín Davila Guzzo
5-Ciclismo de pista y ruta Lucas Zumer - Daniel Zumer- Julieta Benedetti
6- Esgrima Agostina Rocío -Toledo Genaro Ivars - Olivia Muñoz Montiveros
7-Fútbol femenino local Soledad Arroyo -Luciana Napolitano - Juliana Brajón
8-Handball femenino Josefina Carrizo - Sofía Manzano - Ayelén García
9-Futsal masculino Mauro Dimarco - Gastón Fernández - Facundo Torres
10-Futsal femenino Catalina Vicario - Agostina Morales -Verónica Cabrera
11-Tenis Agustina Ficarra -Gaspar Martaux- Joaquín Ojer
12-Tenis de mesa Giuliana Pérez - Santiago Lorenzo - Francisco Sanchi
13-Bochas Tobías Mariano Mancini - Héctor Correas Eitan - Noel González
14-Handball masculino Martín Maya - Lautaro Cortez - Alejo Mallea
15-Básquetbol femenino Luján Sánchez - Bianca Medina - Camila Arra
16-Golf Valentina Macarrón Rosario Dalera Andrés Benenati
17-Natación Valentino Cheruse - Benjamín Mello - Martina Delpodio Ferrer
18- Ciclismo -Mountain bike Lucía Miralles - Juan Ignacio Goudailliez - Gonzalo Gajdosech
19-Hockey en línea Felipe Currenti - Pilar Marengo - Agustín Marengo
20-Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga - Emiliano Cuvertino - Pablo Dellarole - Luciano Paredes
21-Padel Renata Esciobar - Jeremías Rufino - Mariano López
22-Vóleibol femenino Camila Ravagnan - Zoe Gómez - Macarena Torres
23-Karting Hipólito Lucero Perabó - Francisco Figueroa - Mateo Alvarez Storni
24- Patinaje artístico Ashley Delfina Alonso - Julia Martínez Marchevsky - Camila Florencia Bertuggia
25-Automovilismo Tomás Vitar Julián Santero Juan Cruz Yacopini
26-Básquetbol masculino Lucas Reyes Andrés Berman Leandro Lincheta
27-Boxeo Maximiliano Segura - Brisa Alfonzo - Alfredo Soto - Ángel Arancibia
28-Ciclismo BMX Agustín Galeotti - Federico Villegas - Luz Torres
29-Fútbol Internacional y Primera A Juan Pablo Cozzani - Marcelino Moreno - Tomás Marchiori
30-Hockey sobre patines masculino Facundo Navarro - Santiago Chambela - Lucas Martínez
31- Pelota a mano Amparo Castrillejos - Adrián Astorga - Marcos Dobronich
32-Hockey sobre patines femenino Adriana Soto - Yamila Nahim - Julieta Fernández
33-Kickboxing Sahid Morán - Gastón Silva - Ramiro Gallardo Mathiot
34-Pelota a paleta Ignacio Corso - Santiago Gabriel Blanco - Bautista Latuf
35-Pesas Benjamín Ocampo -Tobías Lucero - Bianca Mignani - Ignacio Gandolfo
36-Polo Lucas Day Emiliano Bernal Felipe Bernal
37-Montañismo Rodrigo Orellano Juan Bustos
38-Hockey sobre césped femenino Milagros Alastra - Sol Guignet - Luciana Peralta
39-Motociclismo Valentino Coral - Julián Sánchez - Tomás Tumbarello
40- Triatlón Luna Román Ignacio Braga Giménez María Emilia Vargas
41-Remo Martín Mansilla - Tomás Tibaldi - Ocho con timonel: Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Francisco Zanghi, Gonzalo Buzo, Tomás Tibaldi, Franco Balasch y Joel Infante.
42-Rugby Agustín Gómez - Juan Martín González - Julián Hernández
57-Beach Volley Maia Najul - Victoria Sancer - Bautista Amieva-Maciel Bueno
44-Tiro Christopher Opazo - Josefina Mella - Mariano Higgs - Flavio Anitori
45-Turf Facundo Campos - Rodrigo Arguello - Gerardo Tempesti
46-Vóleibol masculino Nahuel Rojas - Valentín Yapura - Agustín Loser
47-Windsurf Luciano Emer - Agustín Hofman - Constanza Almenara
48-Deporte adaptado Candela Tamborindegui
49-Judo Francisco Alvarado - Yamil Visciglia - Zoe Miranda
50-Gimnasia aérobica Valentina Oros - Kevin Riveros - Matilde Méndez
51-Gimnasia artística Lucía Peroni - Delfina Estoco - Julieta Bochaca
52-Equitación Pedro Hernández Di Giuseppe - Lucas Mesa - Lucio Di Giuseppe
53-Natación Aguas Abiertas Benjamín -Mello Martina - Contreras Giorgio - Valentino Cheruse
54-Taekwondo Josefina Mesa - Trinidad Bighetti - Pía Albarracín -Omar Villarreal -Mateo Di Leo Santino Zambianchi
55-Beach handball Ian Roco - Lucas Sossich -Melanie González
56-Trail running (carrera en senderos) Gastón Cambareri - Pía Carayol Bresán - Camila Cioffi 57-Fútbol femenino Nacional e internacional Margarita Giménez - Catalina Roggerone - Julieta Cruz
58-Karate Juan Pedro Sánchez Nieddu - María Maitena Moreno - Angelo Bicocca Cobarrubias
59-Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional (Honorífico) -Gimnasia y Esgrima
60-Fútbol de Primera e internacional (Honorífico) - Independiente Rivadavia
61- Aguas Abiertas- (Honorífico) - Gustavo Oriozabala