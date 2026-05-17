17 de mayo de 2026 - 00:57

Los Premios Huarpe tendrán una edición especial en el año del 80° aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza

El lunes, en el Teatro Plaza se llevará a cabo una nueva entrega de la histórica Cruz al Mérito Deportivo, el reconocimiento más antiguo del deporte argentino, en una edición especial marcada por las ocho décadas de vigencia.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza organizará una nueva entrega de los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito, que tendrá lugar este lunes en el Cine Plaza de Godoy Cruz.

80 años de historia

La entidad, fundada en 1946, es una de las más tradicionales del periodismo deportivo argentino y, desde sus comienzos, impulsó la creación de la Cruz al Mérito Deportivo, el reconocimiento más antiguo que distingue a un deportista en el país. Ocho décadas después, ese galardón mantiene intacto su prestigio y continúa señalando a los grandes protagonistas del deporte mendocino.

Agustín Loser, ternado en Vóley.

La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, comenzará a las 19.30 y reunirá a deportistas, entrenadores, dirigentes y familias en una de las citas más representativas del calendario deportivo provincial.

Los Huarpe

Desde 1983, los Premios Huarpe reconocen a los mejores atletas de cada disciplina, mientras que la Cruz al Mérito Deportivo se entrega al deportista más destacado de la temporada entre todos los ganadores de los Huarpe.

La historia del premio reúne nombres que dejaron una huella profunda en el deporte argentino: los campeones mundiales de boxeo Pascual Pérez, Nicolino Locche y Pablo Chacón; el legendario ciclista Ernesto Contreras; referentes del hockey sobre patines como Pablo Cairo y Mario Rubio; además de figuras como Mario Videla, Federico Méndez, Rodrigo Isgró, Eduardo Copello y el automovilista Julián Santero, entre muchos otros.

El piloto mendocino se coronó como el mejor de 2025 en Clase 2 en Turismo Nacional y logró su primer título.

Los mejores de la temporada 2025

La edición correspondiente a 2025 contará con 58 ternas y tres Premios Huarpe Honoríficos, alcanzando un total de 61 distinciones. Todos los ternados fueron invitados a participar junto a sus acompañantes y, en los casos de deportistas que se encuentren fuera de Mendoza, sus familiares podrán recibir el reconocimiento en representación.

Julieta Benedetti una de las mejores ciclistas de Mendoza de 2025.

Más allá de los resultados y las estadísticas, la gala volverá a poner en primer plano las historias de esfuerzo, perseverancia y superación que construyen el deporte mendocino día a día. Una noche para reconocer a quienes brillaron durante el último año, pero también para celebrar ocho décadas de una institución que acompañó y contó buena parte de la historia deportiva de la provincia.

TERNAS PREMIOS HUARPE 2025 (entrega 2026)

Estas son las 58 ternas y los 3 Premios Huarpe Honorífico para llegar a los 61 Huarpe correspondientes a 2025.

Todos los aquí nombrados están invitados a la ceremonia y podrán hacerlo con acompañantes. Además, les pedimos que aquellos que no se encuentren en la provincia, que lo haga un familiar en su representación.

El acto de premiación será el 18 de mayo, en el Teatro Plaza, de Godoy Cruz, a partir de las 19.30 horas.

1-Atletismo Enzo Moreno- Ignacio Erario- Martina Castellón

2-Ajedrez Indalecio López -Miller Martín Herrera- Santino Zambianchi

3-Hockey sobre césped masculino Lautaro Martínez- Luciano Coria -Lautaro Gutiérrez

4-Sóftbol Chiara Victoria Anea Sulti- Zoe Constanza Arditi Plana- Benjamín Davila Guzzo

5-Ciclismo de pista y ruta Lucas Zumer - Daniel Zumer- Julieta Benedetti

6- Esgrima Agostina Rocío -Toledo Genaro Ivars - Olivia Muñoz Montiveros

7-Fútbol femenino local Soledad Arroyo -Luciana Napolitano - Juliana Brajón

8-Handball femenino Josefina Carrizo - Sofía Manzano - Ayelén García

9-Futsal masculino Mauro Dimarco - Gastón Fernández - Facundo Torres

10-Futsal femenino Catalina Vicario - Agostina Morales -Verónica Cabrera

11-Tenis Agustina Ficarra -Gaspar Martaux- Joaquín Ojer

12-Tenis de mesa Giuliana Pérez - Santiago Lorenzo - Francisco Sanchi

13-Bochas Tobías Mariano Mancini - Héctor Correas Eitan - Noel González

14-Handball masculino Martín Maya - Lautaro Cortez - Alejo Mallea

15-Básquetbol femenino Luján Sánchez - Bianca Medina - Camila Arra

16-Golf Valentina Macarrón Rosario Dalera Andrés Benenati

17-Natación Valentino Cheruse - Benjamín Mello - Martina Delpodio Ferrer

18- Ciclismo -Mountain bike Lucía Miralles - Juan Ignacio Goudailliez - Gonzalo Gajdosech

19-Hockey en línea Felipe Currenti - Pilar Marengo - Agustín Marengo

20-Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga - Emiliano Cuvertino - Pablo Dellarole - Luciano Paredes

21-Padel Renata Esciobar - Jeremías Rufino - Mariano López

22-Vóleibol femenino Camila Ravagnan - Zoe Gómez - Macarena Torres

23-Karting Hipólito Lucero Perabó - Francisco Figueroa - Mateo Alvarez Storni

24- Patinaje artístico Ashley Delfina Alonso - Julia Martínez Marchevsky - Camila Florencia Bertuggia

25-Automovilismo Tomás Vitar Julián Santero Juan Cruz Yacopini

26-Básquetbol masculino Lucas Reyes Andrés Berman Leandro Lincheta

27-Boxeo Maximiliano Segura - Brisa Alfonzo - Alfredo Soto - Ángel Arancibia

28-Ciclismo BMX Agustín Galeotti - Federico Villegas - Luz Torres

29-Fútbol Internacional y Primera A Juan Pablo Cozzani - Marcelino Moreno - Tomás Marchiori

30-Hockey sobre patines masculino Facundo Navarro - Santiago Chambela - Lucas Martínez

31- Pelota a mano Amparo Castrillejos - Adrián Astorga - Marcos Dobronich

32-Hockey sobre patines femenino Adriana Soto - Yamila Nahim - Julieta Fernández

33-Kickboxing Sahid Morán - Gastón Silva - Ramiro Gallardo Mathiot

34-Pelota a paleta Ignacio Corso - Santiago Gabriel Blanco - Bautista Latuf

35-Pesas Benjamín Ocampo -Tobías Lucero - Bianca Mignani - Ignacio Gandolfo

36-Polo Lucas Day Emiliano Bernal Felipe Bernal

37-Montañismo Rodrigo Orellano Juan Bustos

38-Hockey sobre césped femenino Milagros Alastra - Sol Guignet - Luciana Peralta

39-Motociclismo Valentino Coral - Julián Sánchez - Tomás Tumbarello

40- Triatlón Luna Román Ignacio Braga Giménez María Emilia Vargas

41-Remo Martín Mansilla - Tomás Tibaldi - Ocho con timonel: Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Francisco Zanghi, Gonzalo Buzo, Tomás Tibaldi, Franco Balasch y Joel Infante.

42-Rugby Agustín Gómez - Juan Martín González - Julián Hernández

57-Beach Volley Maia Najul - Victoria Sancer - Bautista Amieva-Maciel Bueno

44-Tiro Christopher Opazo - Josefina Mella - Mariano Higgs - Flavio Anitori

45-Turf Facundo Campos - Rodrigo Arguello - Gerardo Tempesti

46-Vóleibol masculino Nahuel Rojas - Valentín Yapura - Agustín Loser

47-Windsurf Luciano Emer - Agustín Hofman - Constanza Almenara

48-Deporte adaptado Candela Tamborindegui

49-Judo Francisco Alvarado - Yamil Visciglia - Zoe Miranda

50-Gimnasia aérobica Valentina Oros - Kevin Riveros - Matilde Méndez

51-Gimnasia artística Lucía Peroni - Delfina Estoco - Julieta Bochaca

52-Equitación Pedro Hernández Di Giuseppe - Lucas Mesa - Lucio Di Giuseppe

53-Natación Aguas Abiertas Benjamín -Mello Martina - Contreras Giorgio - Valentino Cheruse

54-Taekwondo Josefina Mesa - Trinidad Bighetti - Pía Albarracín -Omar Villarreal -Mateo Di Leo Santino Zambianchi

55-Beach handball Ian Roco - Lucas Sossich -Melanie González

56-Trail running (carrera en senderos) Gastón Cambareri - Pía Carayol Bresán - Camila Cioffi 57-Fútbol femenino Nacional e internacional Margarita Giménez - Catalina Roggerone - Julieta Cruz

58-Karate Juan Pedro Sánchez Nieddu - María Maitena Moreno - Angelo Bicocca Cobarrubias

59-Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional (Honorífico) -Gimnasia y Esgrima

60-Fútbol de Primera e internacional (Honorífico) - Independiente Rivadavia

61- Aguas Abiertas- (Honorífico) - Gustavo Oriozabala

