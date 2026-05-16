16 de mayo de 2026 - 22:21

Deportivo Maipú recibe a Nueva Chicago con la mira puesta en el Reducido: hora, TV, formaciones

El Cruzado enfrentará Torito en el estadio Higinio Sperdutti con la intención de extender su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación de la Primera Nacional.

El equipo de calle Vergara viene de golear a Temperley y, buscará estirar su racha frente al Torito, en el estadio Sperdutti.&nbsp;

El equipo de calle Vergara viene de golear a Temperley y, buscará estirar su racha frente al Torito, en el estadio Sperdutti. 

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Prensa Maipú
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El conjunto mendocino atraviesa un buen momento y quiere aprovecharlo para seguir escalando en la tabla. La campaña reciente le permitió meterse nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación, y el objetivo ahora es sostener la regularidad.

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Deportivo Maipú

Deportivo Maipú

Un presente que ilusiona al Cruzado

El equipo dirigido por Mariano Echeverría llega con confianza tras la goleada 5 a 0 frente a Temperley, una de sus mejores actuaciones del torneo. Ese resultado lo ubicó en la novena posición con 15 puntos y reforzó la idea de crecimiento sostenido desde la llegada del entrenador.

Desde su arribo, el técnico logró darle orden y solidez a un equipo que venía necesitado de resultados, y ahora intenta consolidar una base competitiva.

Mariano Echeverría
Desde la llegada del nuevo entrenador, Mariano Echeverría, el Cruzado no conoce la derrota y va por su tercer triunfo consecutivo en condición de local.

Desde la llegada del nuevo entrenador, Mariano Echeverría, el Cruzado no conoce la derrota y va por su tercer triunfo consecutivo en condición de local.

Cambios obligados en la defensa

Para este compromiso, el Cruzado deberá rearmar la última línea debido a la baja sensible de Luciano Arnijas, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante el encuentro ante Temperley.

En ese contexto, el esquema de cuatro defensores se mantendría, aunque con modificaciones. La principal incógnita pasa por el lateral izquierdo, donde Nicolás Fernández y De la Reta pelean por un lugar.

En la defensa central, Faggioli pasaría a acompañar a Agüero, mientras que Ortale aparece como principal candidato para ocupar el lateral derecho.

Un ciclo que encontró estabilidad

El presente de Maipú contrasta con el inicio del torneo. Con Echeverría en el banco, el equipo encadenó cinco partidos sin derrotas: victoria 3a 1 ante Colegiales, empate sin goles con Patronato, triunfo ante Almagro, igualdad 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy y la reciente goleada en Buenos Aires.

El Cruzado buscará ahora estirar esa racha en casa y dar otro paso firme en su objetivo de meterse en zona de Reducido.

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Nicolás Fernández o De La Reta; , Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone; Juan Cruz Giacone.DT: Mariano Echeverría

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

Nueva Chicago: Facundo Masuero; Matías Vera, Emiliano Méndez, Gonzalo Paz, Daniel Arroyo;Gabriel Vega, Rodrigo Ramírez, Eveliio Cardozo; Thiago Ocampo, Matías Romero, Lucas Ambrogio. DT: Luis García.

Estadio: Higinio Sperdutti

Árbitro: Maximiliano Manduca.

Hora: 17

TV: PFL

Deportivo Maipú vs Nueva Chicago

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