El deporte mendocino celebrará a los mejores de la temporada 2025

El deporte mendocino volverá a tener su gran noche de reconocimiento con una nueva edición de los Premios Huarpe y la tradicional Cruz al Mérito Deportivo , distinciones que cada año reúnen a atletas, dirigentes, entrenadores y periodistas especializados de toda la provincia.

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La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza junto a la Subsecretaría de Deportes , se desarrollará el lunes 18 de mayo desde las 19.30 en el Cine Teatro Plaza.

María, la mamá de Julián Santero, fue la encargada de recibir la máxima distinción del deporte mendocino.

La edición 2025 tendrá además un significado especial, ya que el Círculo de Periodistas Deportivos mendocino celebra ocho décadas de vida institucional. A lo largo de su historia, la entidad se convirtió en una referencia del deporte provincial y mantuvo vigente el reconocimiento a quienes dejaron huella en distintas disciplinas.

En esta oportunidad se entregarán 61 distinciones, entre ternas y premios honoríficos, destinadas a distinguir el rendimiento y la trayectoria de deportistas mendocinos y también de representantes de otras provincias que compiten en Mendoza.

PREMIOS HUARPE Julián Santero no vino a la entrega pero estuvo presente desde una pantalla. Ramiro Gómez / Los Andes

Mendoza reconoce a los mejores

La Cruz al Mérito Deportivo, uno de los galardones más emblemáticos de la provincia, comenzó a entregarse a mediados del siglo pasado y fue recibida por figuras históricas del deporte argentino vinculadas a Mendoza. Décadas más tarde se sumaron los Premios Huarpe, creados para reconocer a los mejores exponentes de cada disciplina y ampliar el alcance de la premiación.

La gala contará con representantes de más de medio centenar de deportes, desde disciplinas tradicionales como natación, boxeo, rugby o automovilismo, hasta especialidades que en los últimos años crecieron notablemente en la provincia, como beach vóley, handball, trail running, hockey en línea y deportes adaptados.

PREMIOS HUARPE Se entregaron los premios Huarpes a los deportistas destacados de Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

Además de los premios individuales, la organización confirmó reconocimientos especiales para instituciones y referentes que tuvieron una destacada actuación durante la temporada 2025. Todos los nominados fueron invitados a participar del evento junto a sus acompañantes, en una noche que buscará volver a reunir a la gran familia del deporte mendocino.

Los mendocinos ternados