El deporte mendocino celebrará a los mejores de la temporada 2025

El deporte mendocino volverá a tener su gran noche de reconocimiento con una nueva edición de los Premios Huarpe y la tradicional Cruz al Mérito Deportivo, distinciones que cada año reúnen a atletas, dirigentes, entrenadores y periodistas especializados de toda la provincia.
La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza junto a la Subsecretaría de Deportes, se desarrollará el lunes 18 de mayo desde las 19.30 en el Cine Teatro Plaza.
Reconocimiento al deporte local
La edición 2025 tendrá además un significado especial, ya que el Círculo de Periodistas Deportivos mendocino celebra ocho décadas de vida institucional. A lo largo de su historia, la entidad se convirtió en una referencia del deporte provincial y mantuvo vigente el reconocimiento a quienes dejaron huella en distintas disciplinas.
En esta oportunidad se entregarán 61 distinciones, entre ternas y premios honoríficos, destinadas a distinguir el rendimiento y la trayectoria de deportistas mendocinos y también de representantes de otras provincias que compiten en Mendoza.
PREMIOS HUARPE
Julián Santero no vino a la entrega pero estuvo presente desde una pantalla.
Ramiro Gómez / Los Andes
Mendoza reconoce a los mejores
La Cruz al Mérito Deportivo, uno de los galardones más emblemáticos de la provincia, comenzó a entregarse a mediados del siglo pasado y fue recibida por figuras históricas del deporte argentino vinculadas a Mendoza. Décadas más tarde se sumaron los Premios Huarpe, creados para reconocer a los mejores exponentes de cada disciplina y ampliar el alcance de la premiación.
La gala contará con representantes de más de medio centenar de deportes, desde disciplinas tradicionales como natación, boxeo, rugby o automovilismo, hasta especialidades que en los últimos años crecieron notablemente en la provincia, como beach vóley, handball, trail running, hockey en línea y deportes adaptados.
PREMIOS HUARPE
Se entregaron los premios Huarpes a los deportistas destacados de Mendoza.
Ramiro Gómez / Los Andes
Además de los premios individuales, la organización confirmó reconocimientos especiales para instituciones y referentes que tuvieron una destacada actuación durante la temporada 2025. Todos los nominados fueron invitados a participar del evento junto a sus acompañantes, en una noche que buscará volver a reunir a la gran familia del deporte mendocino.
Los mendocinos ternados
- Atletismo: Enzo Moreno - Ignacio Erario - Martina Castellón
- Ajedrez: Indalecio López Miller - Martín Herrera - Santino Zambianchi
- Hockey sobre césped masculino: Lautaro Martínez - Luciano Coria - Lautaro Gutiérrez
- Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti - Zoe Constanza Arditi Plana - Benjamín Dávila Guzzo
- Ciclismo de pista y ruta: Lucas Zumer - Daniel Zumer - Julieta Benedetti
- Esgrima: Agostina Rocío Toledo - Genaro Ivars - Olivia Muñoz Montiveros
- Fútbol femenino local: Soledad Arroyo - Luciana Napolitano - Juliana Brajón
- Handball femenino: Josefina Carrizo - Sofía Manzano - Ayelén García
- Futsal masculino: Mauro Dimarco - Gastón Fernández - Facundo Torres
- Futsal femenino: Catalina Vicario - Agostina Morales - Verónica Cabrera
- Tenis: Agustina Ficarra - Gaspar Martaux - Joaquín Ojer
- Tenis de mesa: Giuliana Pérez - Santiago Lorenzo - Francisco Sanchi
- Bochas: Tobías Mariano Mancini - Héctor Correas - Eitan Noel González
- Handball masculino: Martín Maya - Lautaro Cortez - Alejo Mallea
- Básquetbol femenino: Luján Sánchez - Bianca Medina - Camila Arra
- Golf: Valentina Macarrón - Rosario Dalera - Andrés Benenati
- Natación: Valentino Cheruse - Benjamín Mello - Martina Delpodio Ferrer
- Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles - Juan Ignacio Goudailliez - Gonzalo Gajdosech
- Hockey en línea: Felipe Currenti - Pilar Marengo - Agustín Marengo
- Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Emiliano Cuvertino - Pablo Dellarole - Luciano Paredes
- Pádel: Renata Escobar - Jeremías Rufino - Mariano López
- Vóleibol femenino: Camila Ravagnan - Zoe Gómez - Macarena Torres
- Karting: Hipólito Lucero Perabó - Francisco Figueroa - Mateo Álvarez Storni
- Patinaje artístico: Ashley Delfina Alonso - Julia Martínez Marchevsky - Camila Florencia Bertuggia
- Automovilismo: Tomás Vitar - Julián Santero - Juan Cruz Yacopini
- Básquetbol masculino: Lucas Reyes - Andrés Berman - Leandro Lincheta
- Boxeo: Maximiliano Segura - Brisa Alfonzo - Alfredo Soto - Ángel Arancibia
- Ciclismo BMX: Agustín Galeotti - Federico Villegas - Luz Torres
- Fútbol Internacional y Primera A: Juan Pablo Cozzani - Marcelino Moreno - Tomás Marchiori
- Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro - Santiago Chambela - Lucas Martínez
- Pelota a mano: Amparo Castrillejos - Adrián Astorga - Marcos Dobronich
- Hockey sobre patines femenino: Adriana Soto - Yamila Nahim - Julieta Fernández
- Kickboxing: Sahid Morán - Gastón Silva - Ramiro Gallardo Mathiot
- Pelota a paleta: Ignacio Corso - Santiago Gabriel Blanco - Bautista Latuf
- Pesas: Benjamín Ocampo - Bianca Mignani - Ignacio Gandolfo
- Polo: Lucas Day - Emiliano Bernal - Felipe Bernal
- Montañismo: Rodrigo Orellano - Juan Bustos
- Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra - Sol Guignet - Luciana Peralta
- Motociclismo: Valentino Coral - Julián Sánchez - Tomás Tumbarello
- Triatlón: Luna Román - Ignacio Braga Giménez - María Emilia Vargas
- Remo: Martín Mansilla - Tomás Tibaldi - Ocho con timonel Club Mendoza de Regatas
- Rugby: Agustín Gómez - Juan Martín González - Julián Hernández
- Beach vóley: Maia Najul/Victoria Sancer - Bautista Amieva/Maciel Bueno
- Tiro: Christopher Opazo - Josefina Mella - Mariano Higgs - Flavio Anitori
- Turf: Facundo Campos - Rodrigo Argüello - Gerardo Tempesti
- Vóleibol masculino: Nahuel Rojas - Valentín Yapura - Agustín Loser
- Windsurf: Luciano Emer - Agustín Hofman - Constanza Almenara
- Deporte adaptado: Candela Tamborindegui
- Judo: Francisco Alvarado - Yamil Visciglia - Zoe Miranda
- Gimnasia aeróbica: Valentina Oros - Kevin Riveros - Matilde Méndez
- Gimnasia artística: Lucía Peroni - Delfina Estoco - Julieta Bochaca
- Equitación: Pedro Hernández Di Giuseppe - Lucas Mesa - Lucio Di Giuseppe
- Natación Aguas Abiertas: Benjamín Mello - Martina Contreras - Giorgio Valentino Cheruse
- Taekwondo: Josefina Mesa - Pía Albarracín - Mateo Di Leo - Santino Zambianchi - Omar Villarreal - Trinidad Bigetti
- Beach handball: Ian Roco - Lucas Sossich - Melanie González
- Trail running (carrera en senderos): Gastón Cambareri - Pía Carayol Bresán - Camila Cioffi
- Fútbol femenino nacional e internacional: Margarita Giménez - Catalina Roggerone - Julieta Cruz
- Karate: Juan Pedro Sánchez Nieddu - María Maitena Moreno - Ángelo Bicocca Cobarrubias
- Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional (Honorífico): Club Gimnasia y Esgrima
- Fútbol de Primera e internacional (Honorífico): Club Independiente Rivadavia
- Aguas Abiertas (Honorífico): Gustavo Oriozabala