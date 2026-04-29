Tunuyán en lo más alto del vóley: Amieva y Bueno regresan de Paraguay con el oro sudamericano

Bautista Amieva (26) y Maciel Bueno (23) festejaron el pasado domingo un nuevo título tras conquistar, de manera invicta, la cuarta etapa del Circuito Sudamericano de Beach Vóley , en Asunción, Paraguay. Los mendocinos, oriundos de Tunuyán, dejaron bien arriba el nombre de la provincia, con una historia que combina pasión y compromiso.

Amieva y Bueno mostraron su solidez en una final cargada de emoción, en la que lograron revertir el marcador ante la pareja paraguaya Giuliano/Gonzalo. La final de beach vóley se definió en un tercer set decisivo, con parciales de 18-21, 23-21 y 15-12.

Este título representa el segundo oro sudamericano en la historia de la dupla y consolida su gran presente internacional, coronado por el épico desenlace en el tie-break.

Vóley en estado puro

En la previa del Qualy de Élite en Brasilia, Maciel Bueno habla sobre su juego: "Estamos muy contentos por este logro de consagrarnos campeones sudamericanos. Es algo que veníamos buscando y que se haya dado ahora, en Paraguay, nos pone muy felices", dijo, Y agregó: "Las sensaciones son muy buenas. El domingo jugamos dos partidos: en semifinales enfrentamos a la dupla argentina Salema/Lombardo, a la que vencimos 2-1 en un encuentro muy complicado. En la final, como era de esperarse, los chicos de Paraguay plantearon muy bien el partido y defendieron todo. Empezamos perdiendo el primer set y, en el segundo nos iban ganando con diferencia, pero pudimos remontar, encontrar nuestro juego y ganarlo 23-21. Ya el tie-break empezamos con más confianza y pudimos llevarlo a nuestro favor. Así que muy felices".

Amieva/Bueno Paraguay 2026 En la gran final masculina, Giuliano-Gonzalo (PAR) vs Amieva-Bueno (ARG) Créditos: Gabriel Gonzalez - Confederación Sudamericana de Vóleibol

Dan Andraos, su entrenador, se refirió al encuentro y al nuevo título obtenido: “Hemos tenido un recorrido juntos importante. He hablado con ellos, estuvimos festejando. Los reté un rato por el partido, por cosas que pasaron que no deberían haber pasado, pero lo importante es que veníamos perdiendo recontra feo —dice, riéndose, y agrega—: pero sacaron corazón, lo dieron vuelta y terminamos festejando”.

Maciel Bueno Maciel Bueno, en el primer partido del Campeonato Sudamericano de Vóley de playa Créditos: Gabriel Gonzalez - Confederación Sudamericana de Vóleibol

Como entrenador, no puede faltar el reto, pero tampoco el reconocimiento. Dan destaca de Bautista y Maciel el enfoque que tienen: “a pesar de las dificultades, saben perfectamente qué quieren y qué hay que hacer para lograrlo. Los he visto sufrir en silencio muchas veces. Te diría que la palabra justa es resiliencia, aunque está tan mal usada y muy quemada... pero los representa bastante bien”.

Dan Andraos, desde Tunuyán, resume los últimos 40 días de la dupla y los próximos objetivos: “Lo próximo, lo que sigue ahora casi de forma inmediata, será la final sudamericana en Iquique, Chile. Después comenzaremos una gira europea que consistirá en tres torneos más un circuito nacional.

La agenda está cargadísima, pero los resultados los acompañan. Obviamente estoy muy contento de que los chicos estén viviendo esto; son deportistas formados desde cero íntegramente en Tunuyán con recursos municipales. Estamos más que felices con esta situación, disfrutándola y esperando seguir evolucionando, porque nuestra meta está puesta en participar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles".

Bautista Amieva Maciel Bueno Primer partido del primer día: Amieva-Bueno (ARG) vs Gael-Farias (CHI) Créditos: Gabriel Gonzalez - Confederación Sudamericana de Vóleibol

Ante esa agenda cargada Maciel, desde Brasil, agregó: "Al Sudamericano íbamos muy bien. Veníamos de estar un mes afuera: fuimos 20 días a México, donde jugamos dos Challenges y en ambos salimos novenos. La verdad es que eso es muy positivo porque, a nivel mundial, la competencia es muy fuerte".

Amieva/Bueno En la primera semifinal masculina, encuentro de duplas argentinas, Amieva/Bueno celebran Créditos: Gabriel Gonzalez - Confederación Sudamericana de Vóleibol

"Luego estuvimos 10 días en Brasil para competir en el circuito mundial. En octavos de final nos tocó jugar contra Suecia, que son los mejores del mundo —últimos campeones mundiales y olímpicos—, así que era un partido para disfrutar y lo hicimos, aunque no se nos pudo dar; también nos quedamos con el noveno puesto. Después de eso, pasamos 10 días en casa con nuestras familias y amigos; eso siempre es positivo y nos viene muy bien porque estar tanto tiempo afuera es agotador. Ahora nos encontramos en Brasilia, donde jugamos un Elite contra Suiza. Nos estamos preparando y entrenando para dar lo mejor en este torneo, con la esperanza de que se nos dé la clasificación. Después de esto volvemos a casa a descansar y recuperar, para luego ir a la final sudamericana en Iquique, Chile. Es una competencia que da muchos puntos y es un torneo muy importante, así que a entrenar para lo mejor", cerró.

La vida, las mismas calles

Dan Andraos entrena a los deportistas Amieva y Bueno desde el 2022, así narra el recorrido que los trajo hasta aquí: “La dupla se gestó previo a los Juegos Olímpicos de París, así que hace cuatro años que vienen trabajando juntos. Los chicos han tenido la posibilidad de participar en torneos de la élite mundial. Convivo mucho con los chicos, también por fuera del entrenamiento. En realidad, los tres vivimos en la misma calle, a tres cuadras de distancia. Nos juntamos a comer a la noche, merendamos después de entrenar o almorzamos. Es como si fueran mis hijos; estoy para muchas cosas más que para ser simplemente el entrenador y lo cumplo con cariño. Lejos de ser un problema para mí, como todas las cosas, esto tiene un lado A, un lado lindo, y un lado B, ¿viste?".

"Con respecto al deporte en sí, yo me he sumado tarde, pero los chicos vienen de dar la vuelta por el mundo. Tienen viajes por Europa, el Bautista ha conocido China, Tailandia... se conocen como 50 países del mundo, los pibes", sumó.

Sin embargo, no solo la misma calle los une, ni el vóley desde el 2022: "A los chicos los conozco desde chiquitos. El papá de Bauti, 'el Carli' — Carlos Amieva fallecido en enero de 2022 —, fue mi entrenador de toda la vida. Él era también el técnico de Bauti y, una de las cosas para remarcar, es que el pibe no dejó de entrenar ni un día. O sea, a pesar de lo que había pasado, de lo trágico y de lo triste, no paró nunca. Como los chicos estaban ahí sin entrenador, tras una comunicación con la Selección Argentina me ofrecen serlo. Yo era entrenador de ellos en vóley indoor; jugamos Liga Argentina juntos y los conozco desde que nacieron, entonces era muy natural todo. La adaptación fue lo difícil: pasar del vóley indoor al exigente vóley de playa; eso sí fue un cambio raro. Tuve que empezar de nuevo, a estudiar otra vez, a prepararme, a hacer los cursos técnicos y toda la historia, hablar mucho con entrenadores... fue un aprendizaje para mí también".

"Ellos sabían que yo estaba en un proceso de aprendizaje y sigo hablando mucho con ellos. Lejos de ser despótico en las cosas, es como: 'bueno, vamos a hacer esto por tal cosa' y lo charlamos. Trabajamos muy bien en tándem porque entiendo que es la forma también. La verdad que ha sido un grupito de trabajo muy consolidado que nos ha permitido, a pesar de muchas cosas, seguir trabajando juntos", confió.

Maciel Bueno Dan Andraos Bautista Amieva - Beach Vóley Maciel Bueno y Bautista Amieva junto a Dan Andraos, su entrenador desde 2022 Gentileza

Un camino arenoso: a veces áspero, otras suelto

El técnico profundiza sobre el otro lado del deporte: "La parte B es que haces mucho esfuerzo y estando top 40 del mundo, con lo que ganan les alcanza apenas para dar la vuelta; para pagar el próximo pasaje y seguir jugando. Entrenan con grados bajo cero en 'la arenita', al lado del río Tunuyán, todos encamperados para poder practicar mientras los demás descansan; feriados, cumpleaños, Navidad... entrenan todos los días. Tiene una faceta de sacrificio que es durísima, que cualquier deportista federado, o amateur, sobre todo, conoce: hay un padecer importante y una tristeza estructural que nos supera muchas veces cuando ves a otros países del mundo. Entonces tenés que estar todo el tiempo tratando de recuperar de algún lado, o buscando apoyos financieros que te puedan ayudar en esto que vos querés, que te gusta y por lo que luchás. Día a día realmente te ponen muchas veces entre la espada y la pared, porque es complejísimo. Definitivamente el deporte amateur argentino es eso: un milagro. Es muy, muy complejo. Pero bueno, mientras nos dé, mientras podamos hacerlo con cariño, con felicidad y con sacrificio, ahí vamos a estar".

El semillero

Tunuyán se ha consolidado como la verdadera cuna del vóley. De este departamento del Valle de Uco han surgido jugadores y jugadoras que no solo destacan a nivel nacional, sino que representan al país en las ligas más competitivas del mundo.

En la Selección Argentina de Beach Vóley, además de la dupla de Bautista Amieva y Maciel Bueno, brillan Maia Najul y Vicky Sancer. La proyección internacional también se ve en nombres como el de Ramiro Sancer, con experiencia en mundiales de playa y actualmente compitiendo en España.

El vóley indoor no se queda atrás con los hermanos López: Martino López, flamante subcampeón del mundo Sub-17, y Fausto López, quien hoy despliega su juego en River Plate.

Este semillero, tiene también medallas olímpicas: Leo Aveiro (bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, China 2014) y Bauti Amieva (bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018).

Amieva-Bueno En cuartos de final, Amieva-Bueno (ARG) vs Yeferson-Noriega (COL) Créditos: Gabriel Gonzalez Confederación Sudamericana de Vóleibol

Luego de repasar los nombres del vóley en Tunuyán, Dan enfatiza la importancia de no solo promover el deporte, sino apoyarlo: "No es casualidad que tengamos cuatro jugadores en la Selección Argentina; no es casualidad que tengamos dos jugadores de Selección Argentina indoor actuales —no que alguna vez estuvieron, hoy los tenemos—. Eso es entender por dónde pasa el deporte, entender lo complejo de los chicos fuera del deporte, y eso es todo gracias a la Municipalidad desde hace 12 años. En realidad, fueron tres gobiernos seguidos de Martín Aveiro, que fue profe de Educación Física y la vivió como profe: dio clase en escuelas, fue entrenador de básquet... Entonces, es entenderla desde ese lado, el aporte que el deporte hace a los chiquitos: absorberlos, tenerlos jugando, tenerlos en un playón y no en su casa o en la esquina haciendo nada.

Obviamente está el apoyo a los emergentes. El jugador que destaca siempre tuvo apoyo de todo; tenemos una campeona del mundo de Taekwondo, Josefina Mesa, en 2023. Gracias al contexto y a la contención municipal, ella pudo viajar a Kazajistán a competir. Entonces, estas cosas que lamentablemente no son política de Estado nacional, sí son política de Estado municipal, aunque el apoyo sea limitado. Hoy, el 95% del deporte está absorbido por la Municipalidad. Nosotros salimos a jugar vóley, básquet, handball, hockey o el deporte que se te ocurra y somos Municipalidad de Tunuyán; no existe el club. Lamentablemente debería haber más, pero la situación del país decanta en eso. Así que, si querés un ejemplo de deporte social, es Tunuyán”.

Amieva-Bueno Próxima estación: Chile. Se viene el CSVP para Amieva/Bueno en Iquique. Gentileza

Dan también reconoce la complejidad de su rol actual al ser hermano del intendente Emir Andraos: "En otro momento hubiera sido más fácil ir a pedir apoyo; hoy es un lío porque soy 'el hermano de'", explica, pero prefiere que el trabajo hable por sí solo.

El orgullo de la cinta en el brazo

A pesar de los desafíos dentro y fuera de la cancha, el motor que mueve a este equipo sigue siendo la pertenencia. Dan lo resume en un gesto que los acompaña en cada campeonato: "Tratamos de que aparezca el trabajo, de que se note lo que hacemos. Los chicos en sus brazos usan la cinta de Tunuyán y lo vamos llevando por el mundo, porque si no fuera así, sería imposible para nosotros poder estar".

Hoy, mientras Bautista Amieva y Maciel Bueno se preparan para los siguientes objetivos, lo hacen sabiendo que no solo representan a un país, sino a una forma de entender el deporte: esa que nace a la orilla del río Tunuyán y se sostiene, a paso firme, sobre la arena.