29 de abril de 2026 - 13:56

Sanción histórica para Esteban Andrada tras agredir a un rival en España

El Comité de Disciplina aplicó 12 fechas por la agresión y una por la roja, considerando que el golpe fue premeditado y ocurrió con el juego totalmente detenido.

Real Zaragoza pierde a Andrada: el Comité de Disciplina le aplicó 12 fechas por agredir a un rival.

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Por Francisco Moreno

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La resolución oficial fue contundente al analizar los hechos ocurridos en el estadio El Alcoraz. El castigo se divide en doce encuentros por la agresión directa y uno adicional por la doble amonestación previa. Según el acta, tras ser expulsado, Andrada corrió hacia Pulido para darle un puñetazo en la cara que le provocó un hematoma en el pómulo.

El arquero argentino Esteban Andrada protagonizó un verdadero escándalo
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El impacto de la sanción y la premeditación del golpe

El Comité de Disciplina fundamentó la severidad de la medida en la naturaleza del golpe, calificándolo como una conducta en el extremo más grave del espectro. Los jueces destacaron la premeditación mínima del arquero al desplazarse voluntariamente hacia su rival con el balón detenido, lo que acredita un dolo específico. Esta actitud desencadenó una confrontación generalizada que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad para trasladar al jugador al vestuario.

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A pesar de que el futbolista emitió disculpas públicas y contactó de forma privada a Jorge Pulido para buscar la reconciliación, la RFEF consideró que el hecho dañó la imagen de la categoría. Su entrenador, David Navarro, manifestó que Andrada está dolido por lo sucedido, pero reconoció que es un error humano que debe pagar. La sanción apartará al guardameta de la competición hasta bien avanzada la próxima temporada.

Esta inhabilitación récord genera una fuerte incertidumbre sobre la permanencia del exarquero de Boca y Monterrey en el club aragonés. La decisión subraya que la agresión trascendió lo individual, poniendo en riesgo la integridad de terceros y alterando el orden del encuentro profesional. Además de los partidos, el fallo incluye multas económicas accesorias tanto para el jugador como para la institución.

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Recordemos que esta sanción llega en un momento sensible para el Zaragoza, club que marcha penúltimo en LaLiga 2, a cuatro puntos de la salvación, cuando quedan 15 en juego.

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