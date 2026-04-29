Sanción histórica para Esteban Andrada tras agredir a un rival en España

El Comité de Disciplina aplicó 12 fechas por la agresión y una por la roja, considerando que el golpe fue premeditado y ocurrió con el juego totalmente detenido.

Real Zaragoza pierde a Andrada: el Comité de Disciplina le aplicó 12 fechas por agredir a un rival.

Esteban Andrada recibió una de las sanciones más severas en la historia reciente del fútbol español. El Comité de Disciplina de la RFEF le impuso trece partidos de suspensión tras agredir físicamente al capitán del Huesca, Jorge Pulido. El incidente, ocurrido en un clima de alta tensión, pone en duda su continuidad en el Real Zaragoza.

La resolución oficial fue contundente al analizar los hechos ocurridos en el estadio El Alcoraz. El castigo se divide en doce encuentros por la agresión directa y uno adicional por la doble amonestación previa. Según el acta, tras ser expulsado, Andrada corrió hacia Pulido para darle un puñetazo en la cara que le provocó un hematoma en el pómulo.

El arquero argentino Esteban Andrada protagonizó un verdadero escándalo El arquero argentino Esteban Andrada protagonizó un verdadero escándalo en España web El impacto de la sanción y la premeditación del golpe El Comité de Disciplina fundamentó la severidad de la medida en la naturaleza del golpe, calificándolo como una conducta en el extremo más grave del espectro. Los jueces destacaron la premeditación mínima del arquero al desplazarse voluntariamente hacia su rival con el balón detenido, lo que acredita un dolo específico. Esta actitud desencadenó una confrontación generalizada que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad para trasladar al jugador al vestuario.

Embed El portero del Zaragoza (Andrada) se ha vuelto loco tras ver la roja y le ha metido un puñetazo a Pulido (Huesca)



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A pesar de que el futbolista emitió disculpas públicas y contactó de forma privada a Jorge Pulido para buscar la reconciliación, la RFEF consideró que el hecho dañó la imagen de la categoría. Su entrenador, David Navarro, manifestó que Andrada está dolido por lo sucedido, pero reconoció que es un error humano que debe pagar. La sanción apartará al guardameta de la competición hasta bien avanzada la próxima temporada.