México concentrará a 12 jugadores hasta el Mundial 2026 en un intento por elevar el nivel

En el Mundial 2026, México tendrá la meta de enamorar a su propia afición después del fracaso de Qatar 2022, cuando quedó eliminado en fase de grupos. Como si no fuese un reto ya difícil de por sí, se suma el hecho de que sus encuentros se disputarán en casa. Para no fallar, su DT tomó una curiosa decisión.

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Javier Aguirre se reunió con directivos de los clubes de la Liga MX y logró un acuerdo que incluye la cesión de un grupo de futbolistas hasta después de la Copa del Mundo . El objetivo del entrenador Azteca es diagramar una concentración de dos meses, con entrenamientos intensivos y preparación del grupo para el debut en la máxima cita del fútbol.

Así, logró que Guadalajara, Santos Laguna, América, Toluca, Cruz Azul, Tijuana, y Pumas UNAM, cedan a sus mejores valores en un intento por elevar el nivel del conjunto nacional. Se trata de dos arqueros , dos defensores, cinco volantes y tres delanteros, entre lo que se destacan el portero de Guadalajara Raúl Rangel, el zaguero Jesús Gallardo, el volante Gilberto Mora y el goleador Guillermo Martínez.

Además, varios clubes cederán a juveniles que funcionarán como sparrings durante este tiempo. En total serán 8: el arquero Óscar García (León); los defensores Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Tijuana) y Denzell García (Juárez FC); los volantes Iker Fimbres (Monterrey) y Jairo Torres (Juárez FC); y el delantero Kevin Castañeda (Tijuana). En total, serán 20 jugadores los que practicarán y concentrarán durante varias semanas en la Ciudad de México.

Con el paso de los días ese grupo se irá engrosando con aquellos que llamen la atención del DT en la liga local, más los que vayan arribando desde Europa una vez esté completa la lista de convocados. Desde allí, se espera la sumatoria de nombres como el arquero Guillermo Ochoa, o el delantero Raúl Jiménez.

image Memo Ochoa palpita su sexta Copa del Mundo, todo un récord.

Cabe destacar que el cuadro del Vasco Aguirre tiene por delante tres amistosos antes del comienzo oficial del Mundial. Enfrentará a Ghana el 22 de mayo, a Australia el 30 de dicho mes, y a Serbia el 4 de junio. Mientras tanto, los encuentros correspondientes al Grupo A serán el 11 de junio contra Sudáfrica, el 18 con Corea, y el 24 ante República Checa.

Los 12 convocados por México para preparar el Mundial 2026: